高中生落海亡...母烈陽下苦守海邊2天　見遺體哭癱自責令人鼻酸

▲台中一名王姓高中生在大安海邊戲水失聯，今早遺體在海灘上被發現。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中3名高中生3日到大安濱海樂園戲水，不料其中一名王男疑似遭浪捲走失蹤，歷經2天搜索，5日清晨5時許王男遺體被尋獲。王男雙親、姊姊在案發第一時間就在現場等候，媽媽坐在一旁椅子上，緊緊盯著海上搜救情況，一刻都不離開，今日得知消息後趕往認屍，確認是王男後崩潰痛哭。

▲王姓高中生失聯近39小時，遺體被沖上失聯點南方700公尺的海灘上。（圖／民眾提供）



大甲分局指出，今日5時20分接獲民眾報案，在大安港路旁沙灘40公尺處發現一具遺體，通知3日落水失蹤案家屬到場指認，確定為失蹤的王姓高中生。該點在王男戲水失蹤處南方約700公尺處，消防人員獲報後，發現王男已明顯死亡，後續將給檢警釐清詳細死因。

▲家屬昨日在海邊掛起衣服，期盼能早點找到王男。（圖／記者許權毅攝）

回到事發當天，3日14時許，王姓高中生與2名朋友到大安濱海樂園戲水，突然一陣大浪打來，瞬間王男就消失不見，同行友人在16時許趕緊報案。台中消防搜救人員、海巡署、空勤總隊以及民間台中市海龍海上搜救隊出動大批人力，希望能盡早有好消息，不過截至4日晚間仍未有新進展。

▲▼王男媽媽在烈陽下苦守，手撐藍色陽傘，緊緊凝視著海上動靜；家屬昨日也在海邊撒金紙祈福。（圖／記者許權毅攝）



王男爸媽跟姊姊在第一時間就抵達現場，在海邊豎起一根木棍，上頭掛起王男衣物，並在海邊撒祈福金紙。王男媽媽全程坐在海邊，顧不得烈陽曝曬，始終拿著一把陽傘凝視著海邊，雙眼哭紅，搜救人員一有動靜便轉頭留意。

不料，今早仍傳來噩耗，王男遺體被沖上岸，王男媽媽崩潰痛哭，甚至自責稱「知道你要來玩水，一定會阻止！」甚至需要旁人攙扶才能夠站穩。