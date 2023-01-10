　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

▲▼ 0

▲日本一間3C產品專賣店，開賣「不幸福袋」。（圖／翻攝自推特／@ripple_39）

實習記者林郁婷／綜合報導

過年各大超商、百貨公司都會推出福袋，許多民眾也都抱著花小錢希望買到大驚喜。不過，日本一間3C產品專賣店，每年都逆向操作販售「不幸福袋」，裡面有各種不常用的奇葩商品，即使如此還是吸引民眾瘋搶。一名網友就分享弟弟買的不幸福袋，內有LED燈、珪藻土吸水地墊、螢幕支架......等商品，讓他爆笑直呼「的確沒有一樣東西可用」，不過也沒有到讓人失望的程度。

這名網友「@ripple_39」最近分享弟弟買的「不幸福袋」，內容物包含LED燈、螢幕支架、手機螢幕保護貼、珪藻土吸水地墊......等，看完東西也讓他開玩笑表示「什麼都不能用！」

▲▼0

▲網友開箱弟弟買的「不幸福袋」。（圖／翻攝自推特／@ripple_39）

這間專賣二手3C產品的「けっこう安い」，於3日開賣「不幸福袋」，裡面都是一些不常用的3C品，一個要價2023日圓（約新台幣470元），每家分店皆限量50份，因此業者也特別公告每人限購一份，就是希望每個人都能如願買到。

一間位於大阪市浪速區的分店開賣僅6分鐘，就全部銷售一空，可見此種逆向操作的銷售手法效果顯著。

▲▼0

▲另一位網友買到讓他超幸福的不幸福袋。（圖／翻攝自推特／@nontadesu123）

另一名網友也曬出「不幸福袋」，但他覺得自己開箱完超幸福，因為裡面有2部手機，其中一個還是電池健康度100%的64GB iPhone 8，目前市價為22800日元（約新台幣5280元），雖然螢幕有些刮痕，但仍賺了至少11倍，讓他超級開心。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
快訊／中國反擊了！　突宣布「停發南韓旅客短期簽證」
流水席之亂「一票逆風」酸小姑：你哥娶其他人也不好過
狂打7劑還是確診！　他4張防疫險「卯死了」
LIVE／流水席人妻不結了！Kelly a身世曝光　小A辣5
快訊／戴資穎新年第一勝！　僅花24分鐘
流水席之亂「有貓膩」！　她提4點質疑：明顯是男生寫的
6顆蛀牙「報價11萬」！他改找老牙醫…100元解決了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

不怕不景氣！急搶人才　電信、通訊行紛宣布加薪

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

不怕不景氣！急搶人才　電信、通訊行紛宣布加薪

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

立陶宛國會訪團遭反對派質疑　外交部：正常互動交往

整形女D罩杯美胸突然爆開　她驚見「胸部破2個大洞」流噁膿走山

快訊／中國反擊了！宣布「停發南韓旅客短期簽證」

「8分鐘電擊10次」像被車撞！台大領先全台　合併手術解決2心臟問題

弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

另類棒球交流競賽週末開打　中、韓少棒以球會友

外交部譴責共軍軍演挑釁　「台灣堅守防線不會退讓」　

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

遭哥哥5度猥褻摸下體　少女不忍了提告！老爸竟怪她沒先喬好

研華去年全年營收687億元、年增17.27%創新高　樂觀看待今年營運

3C家電熱門新聞

3C「不幸福袋」被瘋搶　他開箱見1物：賺爛了

不怕不景氣！電信、通訊行紛宣布加薪

iPhone Pro版要漲價了！　蘋果1招突破果粉心理

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

傳輸速度、相機大升級！iPhone 15 Pro六大獨佔功能曝光

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

iPhone 14 Pro「隨顯螢幕」到底耗不耗電？實測結果出爐

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

彭博：蘋果頭戴裝置AR/VR有望本季發佈

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

蘋果手錶超耗電？「9個妙招」快學起來　Apple Watch S7到S3都適用

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

劍指中國！美擬在沖繩設「濱海作戰團」　

劍指中國！美擬在沖繩設「濱海作戰團」　

《讀賣新聞》10日援引政府消息人士報導，美國計劃在2025財政年度前重組駐沖繩的海軍陸戰隊部隊，並組建一支「海軍陸戰隊濱海作戰團」（MLR），以便美國離島發生緊急情況時能快速應對。

大坂直美網球生涯25歲就告終？

大坂直美網球生涯25歲就告終？

新款博美！強風塑造型被虧像神獸

新款博美！強風塑造型被虧像神獸

台灣有事日本有事　麻生太郎籲加強防衛力

台灣有事日本有事　麻生太郎籲加強防衛力

遊客擠爆「灌籃高手聖地」　當地居民超怒

遊客擠爆「灌籃高手聖地」　當地居民超怒

關鍵字：

日本不幸福袋3C產品iPhone 8

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

當自己家！房客大改造　對比太驚人

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面