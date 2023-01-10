3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

▲日本一間3C產品專賣店，開賣「不幸福袋」。（圖／翻攝自推特／@ripple_39）



實習記者林郁婷／綜合報導

過年各大超商、百貨公司都會推出福袋，許多民眾也都抱著花小錢希望買到大驚喜。不過，日本一間3C產品專賣店，每年都逆向操作販售「不幸福袋」，裡面有各種不常用的奇葩商品，即使如此還是吸引民眾瘋搶。一名網友就分享弟弟買的不幸福袋，內有LED燈、珪藻土吸水地墊、螢幕支架......等商品，讓他爆笑直呼「的確沒有一樣東西可用」，不過也沒有到讓人失望的程度。

這名網友「@ripple_39」最近分享弟弟買的「不幸福袋」，內容物包含LED燈、螢幕支架、手機螢幕保護貼、珪藻土吸水地墊......等，看完東西也讓他開玩笑表示「什麼都不能用！」

▲網友開箱弟弟買的「不幸福袋」。（圖／翻攝自推特／@ripple_39）



這間專賣二手3C產品的「けっこう安い」，於3日開賣「不幸福袋」，裡面都是一些不常用的3C品，一個要價2023日圓（約新台幣470元），每家分店皆限量50份，因此業者也特別公告每人限購一份，就是希望每個人都能如願買到。

一間位於大阪市浪速區的分店開賣僅6分鐘，就全部銷售一空，可見此種逆向操作的銷售手法效果顯著。

▲另一位網友買到讓他超幸福的不幸福袋。（圖／翻攝自推特／@nontadesu123）



另一名網友也曬出「不幸福袋」，但他覺得自己開箱完超幸福，因為裡面有2部手機，其中一個還是電池健康度100%的64GB iPhone 8，目前市價為22800日元（約新台幣5280元），雖然螢幕有些刮痕，但仍賺了至少11倍，讓他超級開心。