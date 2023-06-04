香港「抽水王」模仿砍人案兇嫌　犯眾怒「遭保誠人壽火速開除」

▲林作模仿砍人案兇嫌穿著。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場2日發生砍人案，兇嫌當眾將2名女子殺害。令人傻眼的是，自稱「香港抽水王」的保險專家林作竟在網路上貼出自己模仿兇嫌穿著的照片，惹怒大批網友，他任職的保險公司「保誠保險」也火速發出聲明，稱已將林作解雇。

林作在砍人案發生之後，拍攝了一張模仿兇嫌穿著的照片，上傳到自己的社交網站表示，「售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋（球鞋）一對」、「9成新」、「逃跑一流」。

貼文很快在網路上瘋傳，並引起大批香港網友的憤怒，許多人都無法接受他消費慘案的行為，認為他應該受到教訓。

▼保誠保險公司發出聲明，稱已終止合約。（圖／翻攝臉書）



事件越鬧越大，林作任職的保險公司「保誠保險」也在4日上午發出嚴正聲明，「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」

林作也證實已經收到解雇通知，但公司未講明原因，他猜測是公司承受巨大輿論壓力，只好將他解雇。不過，林作也強調，他並不後悔，而且現在沒有工作了，也就不再綁手綁腳，可以跟網友大戰。

林作曾獲香港大律師資格，但後來自願除牌，轉型當保險經紀，他經常在網路上發表爭議性言論，包含分享名人的死訊來宣傳自己的保險商品。

另外，林作2021年曾在臉書上指控香港電子競技有限公司創辦人鍾培生抄襲自己，引起鍾培生不滿，兩人之後上擂台打了一場拳賽，由鍾培生獲得勝利。

▼林作雖在香港有不小知名度，但爭議也相當多。（圖／翻攝臉書）

