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大陸 大陸焦點 特派現場

慘死2港女是情侶！交往兩個多月　案發當晚原要「見長輩」

▲▼荷里活廣場,香港,方曉彤,劉繼禧。（圖／翻攝Instagram）

▲26歲的方女（左）與22歲的劉女（右）。（圖／翻攝Instagram）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港鑽石山荷李活廣場2日發生命案，慘遭殺害的兩名女子為26歲的方女及22歲的劉女，兩人交往約2個多月，同居在大埔一帶，當天晚上原本要前往一間酒樓參加方家長輩的生日飯局，不料遇襲殞命。

根據港媒報導，方女目前在尖沙咀一間高級餐廳擔任服務生，之前與母親、繼妹住在一起，一年多前才搬出去，生前充滿愛心，愛護小動物、小朋友。

劉女先前與母親、繼父以及繼妹住在一起，曾當過廚工，目前在尖沙咀一間髮廊當髮型師，同時也在髮廊附近的一間酒吧兼職當服務生。

▼兩女在荷李活廣場遇襲身亡。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

▲▼香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

報導提到，劉女是在酒吧認識方女的，兩人約2個多月前開始交往，Instagram的大頭照都是與對方的合照。此外，劉女也已經拜訪過方女的家人，兩人關係穩定。

報導也提及，兩人目前同居在大埔一帶，案發當晚原本要到一間酒樓參加方女長輩的生日飯局。方女下午3時還曾傳簡訊給家人，說已經下班，晚上會過去飯局。

方女的母親表示，她對女兒慘死不知所措，死訊也不敢告訴老人家，打算將女兒的遺體火化，骨灰供奉在家中。

方女的母親還說，對嫌犯非常憤怒，想與嫌犯對質，質問為何要殺害女兒，「隔著玻璃也好，就是要他回答！」

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