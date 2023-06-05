夢到吃霜淇淋！小女童「握拳狂舔」意猶未盡　網被萌翻：太可愛

▲小女童夢到自己正在吃霜淇淋，不停用舌頭舔著手上握著的霜淇淋。（圖／翻攝百度）

圖文／CTWANT

大陸一位女子日前發現姪女做夢夢到自己正在吃霜淇淋，不停用舌頭舔著手上握著的霜淇淋，畫面相當可愛，讓不少網友融化直呼「太可愛了」。

綜合陸媒報導，近日，一位女子把小姪女做夢吃霜淇淋的樣子拍了下來，影片中可子看到，小女孩不時地用舌頭舔向手裡握著的什麼東西，好像真的在吃霜淇淋，吃完後還意猶未盡，模樣相當可愛。

影片曝光，網友紛紛留言「留到她婚禮那天大屏播放」、「快叫醒她！不然小孩吃太多涼的不好」、「什麼破冰棒光吃不涼，給我能氣醒了都」、「就想看看嘴角是不是有顆吃貨痣」、「幸福的夢中時刻。雖然是夢卻是個美夢，還是很開心幸福的」、「做這個夢賺了」、「太可愛了」。

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