▲2023桃園客語講故事比賽頒獎，高中組羅可翔二連霸。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園客語講故事比賽優勝者，4日在中央大學舉行頒獎典禮；其中頗受眾人矚目的有，「高中組」由羅可翔二連霸，「長青組」由入圍者最高齡80歲的范姜久雄榮獲冠軍，「國小低年級組」的劉品言首次參賽即獲得冠軍，「幼兒親子組」則由父母-張家豪、劉伊喬及2個小孩-張至勤、張耀元自創故事的生動演出拿下冠軍。

客家事務局長林昭賢表示，今年客語講故事比賽報名組數於疫情趨緩後創新高，不但在國小低年級組有81人報名、中年級組有92人、高年級組52人，其中更有四對雙胞胎、四對同年級兄弟姐妹檔共同參賽，充分展現本局推動客語的成果，期望透過比賽讓客語持續向下扎根，將母語發揚光大。

幼兒親子組張育瑄、游雅筑母女及詹迪武、詹迪佺、蕭佩茹母子連續兩年來參賽，桃園市小奶爸幼兒園是客語沉浸式幼兒園，園長吳逗凱夫妻以身作則也帶著其孫子-吳睿絲一同參加比賽。客語情境式講古國小組張耀主、古雨玄、高采萱、邱宇澤覺得看圖說故事很有挑戰性，今年再次報名參賽也都獲得不錯成績。來自南勢國小二年級的劉品言，首次參加講故事比賽即獲第一名，她表示是因為在家都與家人使用客語溝通，提供很好的練習環境，而其個性活潑開朗與努力練習也是獲獎的關鍵。

另外，長青組夫妻檔-陳錦相、黎美玉連續六年攜手參加比賽，今年也分別獲得第二名及優等獎，最特別的是黎女士用較少人使用的「饒平腔」講述故事；邱鳳寶老先生更因感謝的對象是全家人，因而出動太太、兒子、媳婦及孫子一家8口到場支持，不但他的孫子-邱雨禾、邱雨謙分別在國小低年級及中年級組比賽榮獲優等獎，邱老先生也獲得長青組比賽第三名。在在顯示透過講古比賽可拉近家庭成員的距離，也凝結了彼此的情感。