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補強長照系統人力缺口　輔助醫學會推健康指導技術士合法

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

▲副總統賴清德於2022年時，以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供，下同）

記者陶本和／台北報導

台灣將在2025年邁入超高齡社會，老年人口達20%，而總統蔡英文在其8年任內，推動長照2.0政策，相關預算從50億元逐年增加至600億元，服務涵蓋率達67.03%。在長照環境不足之處，台灣輔助醫學會則推出「五個充實」，近來推動「健康指導技術士」合法化，要幫助坊間民俗療法業者取得證照，也增加學生畢業後就業的新選擇。

2025年，也就是短短的2年後，台灣就會邁入超高齡社會，老年人口達20%，言下之意，每5人就有5人超過65歲。對此，蔡英文在過去8年任內，推動長照2.0政策，相關預算從本來馬政府的50億元，逐年增加已突破600億元，服務涵蓋率達到67.03%。

但不可諱言的，台灣的長照還有很大建構空間，如今已是民進黨2024總統參選人的現任副總統賴清德，在2022年以錄影方式出席「2022 國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」時表示，目前當代西方醫學、傳統中醫、各種輔助醫學和另類療程的發展日新月異，同時各種理論、藥物、手術與治療方式更是不斷推陳出新。因此，他強調，台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動「現在正是時候」。

所以，輔助醫學會近年來在蔡政府長照2.0政策的基礎上，提出「5個充實」，包括：「人力質量化」、「服務流程化」、「電腦系統化」、「機構設置合理化」，以及「機構服務品質化」。近來，則積極推動「健康指導技術士」合法化，幫助坊間民俗療法業者取得證照，增加學生畢業後就業的新選擇，只要上課取得認證就能獲得執照；同時，納管也能避免消費者受騙等糾紛，並增加政府財稅收入。

此外，在少子化之下，輔助醫學會也推動將閒置校舍活化改為樂齡健康中心，這讓少子化之下導致學校招生不足，校舍空置等問題，透過校舍改為樂齡健康中心，讓這些健康指導技術士進駐，提供徒手治療、營養、身心、運動等照護的配套政策。

事實上，在台灣照護人力上，一直存在惡性循環的根本性問題，輔助醫學會表示，近年在醫界觀察中不難發現，長照工作被貼上低薪、無專業性等標籤，要解決這種惡性循環，不能單純增加健保長照經費，應該想辦法納入更多職業，讓更多人願意進入長照體系。輔助醫學會指出，民間其實有高達40萬推拿整復、芳療等專業人士，因為法規與缺乏系統培訓的緣故，不能從事有「療效」的行為，然而高達七成的民眾都使用過這些方法，讓身體舒緩一些。

因此，輔助醫學會表示，推動「技術士」認證，主要目的是可讓業者納入管制，供需雙方都能獲得保障。他們指出，已聯合許多民間專業人士，包括推拿整復、芳療、營養師等相關協會，以及數間醫護、醫事大學共120個單位，爭取全民連署，希望政府能推動「台灣輔助醫學特定輔助療法健康指導技術士施行暨閒置校舍活化改為樂齡健康中心使用管理辦法」。

其中，健康指導技術士的種類有十項，包括「徒手治療」、「功能性營養調理」、「身心情緒照護諮詢樂活」、「運動療法」、「老年樂齡長期照護」、「漢方草本療法」、「智慧與環境生物能回饋照護」、「FJM足部反射療法」、「肢體表達」，以及「音樂照護」等。

理事長陳韜名受訪時強調，健康指導技術士的推動，並不會影響到原來醫療體系的利益，「輔助醫學是對正規醫學的輔助，以防範勝於治療的方式，減緩健保壓力。」他認為，台灣步入人口超高齡化，長照體系嚴重缺工，推動健康指導技術士勢在必行，也是解決就業與從業者權益、照護壓力與老人樂齡生活，老中青三代的多贏方案。

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）
 

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