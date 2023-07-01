韓粉不給侯友宜面子　當場叫韓國瑜選總統

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（1日）在國民黨黃復興黨部的活動上，與國民黨2024總統參選人侯友宜同台握手，不過尷尬的是，活動現場有韓國瑜的支持者，當著侯友宜在的場合，大呼「韓總統」，或喊話要韓國瑜選總統。另外，儘管韓國瑜與侯友宜同框握手，但之後兩人的互動並不熱絡，反而韓國瑜跟朱立倫兩人不斷咬耳朵。

黃復興黨部1日上午在台北市玉喜飯店舉辦「中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會」，邀請侯友宜、韓國瑜、國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人出席。

▲韓國瑜1日在黃復興黨部成立67週年會慶上致詞。（圖／記者周宸亘攝）

該場活動表定上午11時半開始，據侯友宜選辦規劃，侯約11時45分現身，但沒有走飯店一樓大門進場，讓在大門等候的媒體撲了空。而朱立倫則約中午12時10分許抵達玉喜飯店。

韓國瑜方面，大約12時43分許搭車至玉喜飯店大門，據悉其原定現身時間就是訂在12時半。只是沒想到大會司儀直至韓國瑜抵達現場時，才宣布活動開始，讓侯友宜與朱立倫等了一陣子。

更令人尷尬的是，有韓粉在韓國瑜現身後，不斷地稱韓為「韓總統」，還向韓說「韓國瑜我愛你」，甚至有人直接叫韓選總統，完全不顧侯友宜也在大會現場。

另外，儘管韓國瑜與侯友宜同框握手，但之後兩人的互動並不熱絡，反而韓跟朱立倫兩人不斷咬耳朵。

朱立倫致詞時，特別表示感謝韓國瑜在百忙之中，撥冗參加這場活動，並稱讚韓是最忠貞的國民黨員，在這次國民黨提名過程中，第一時間就表達對國民黨提名侯友宜的支持，也對立委同志的肯定跟支持，所以呼籲與會者給予韓掌聲跟肯定，而侯聽聞後，也立刻給予掌聲。

▼韓國瑜1日與侯友宜、朱立倫同框。（圖／記者周宸亘攝）