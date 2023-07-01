快訊／「上次選戰讓韓國瑜身心俱疲」　侯友宜致歉：隨時都在反省

記者崔至雲／台北報導

黃復興黨部今（1）日舉辦67周年活動，國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜合體。侯友宜在致詞時提到，自己在每一場戰役，都有思考有沒有做好，做得不夠多、不夠好的，都會不斷省思，才不會讓韓國瑜上次那樣身心俱疲，這次要贏回來，侯此段話似乎是在向韓國瑜致歉。隨後他也說，最近他接到很多大家的關心電話，謝謝大家愛他，他永遠只有一個信念，就是永不放棄、堅持到底。

▲中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶（圖／記者周宸亘攝）



4年前韓國瑜出馬選總統，曾邀請新北市長侯友宜擔任新北競選總部主委，但當時侯友宜以市政優先為由婉拒，就連國民黨在新北板橋全代會提名韓國瑜的場合，侯友宜也未出席，侯4年前切割韓國瑜的往事，令韓粉們至今耿耿於懷，所以侯友宜今天在與韓國瑜同台時，意有所指的說自己做得不夠多，也不斷在反省，似乎是在為 4年前的事向韓致歉。

黃復興黨部67周年活動今日中午在台北玉璽飯點舉行，侯友宜大約在12點抵達現場，抵達現場後他逐一握手致意，黃復興黨部幹部也高喊「侯總統好」、「侯友宜凍蒜！」。韓國瑜則在大約12點45分抵達現場。

侯友宜致詞時表示，今天非常感動，看到各位全力挺國民黨還有支持侯友宜，他深深的一鞠躬表達謝意。他再說，他其實不是軍校畢業，但是他是警校畢業， 兩校目標、想法都都一致，就是守護中華民國，愛台澎金馬的每位人民，讓人民平安。

韓國瑜在致詞時有提到，身邊的朋友都退休了，但對於中華民國2024的這場選戰都感到憂心。侯友宜說，對於韓國瑜的一段話他很有感，2024這場選戰是最重要關鍵，大家都要站出來力挺各候選人，他會堅定步伐、扛起責任，不管外面風雨如何，一定可以做到、一定能贏。

侯友宜也透露，他老婆對於他這次要選總統問他「幹嘛呀！都要退休了」，但她回應老婆，他這一生就是這麼一回事，活到65歲只做一件事，就是努力做事、守護中華民國，這是他一生不變的職志，黨要他出來的時候，他勇敢向前行，他的信念永遠不會改變。

侯友宜說，自己在每一場戰役，都有思考有沒有做好，做得不夠多、不夠好好的，都會不斷省思，才不會讓韓國瑜上次那樣身心俱疲，這次要贏回來，他要要記起教訓，讓大家不要焦慮、煩惱、不安。他最近接到很多電話，都跟他說他該怎麼做，他怎麼做，謝謝大家給他意見，他絕對永不放棄、堅持到底。

