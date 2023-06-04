外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

記者蔡玟君、趙于婷／台北報導

有外送員在「爆怨公社」爆料，今（4日）中午到石牌某北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店備餐時發現店員用抹布擦拭調理餐檯後，直接將抹布水擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，當下覺得反胃噁心，因此將秘錄的影片公布。對此業者澄清那是換水前最後收尾動作，接著就換水了，並表示「不怕大家來看。」

▲有外送員爆料志明牛肉店店員將抹布水扭進煮麵水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名外送員表示，今天中午約11點50左右到北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，約11點58分意外拍到店員用深紫色抹布擦拭餐檯，就將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

▲有疑志明牛肉拉麵相關人員回應爆料者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

影片公布後立刻引起網友反彈，更有網友神出名店是「志明牛肉麵店」石牌店，雖然有疑似是店家的人在底下怒控該外送員是抹黑，並表示是店員在做換水動作才用抹布把檯面做清潔，事實上麵水已經要換了，不可能用那一桶麵水煮給客人吃，並揚言保留法律追訴權，但該外送員表示也有看到店員繼續用那鍋水燙小菜，而且有完整12分鐘影片。

對此志明牛肉麵店許老闆接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，如果細看影片畫面，可以看到裡面的麵杓都已經疊起來，代表準備換水，許老闆說，店內的麵桶在換水清潔時不會用菜瓜布，怕菜瓜布的鐵絲會殘留，所以都會請店員盡量用抹布清洗，當時的畫面其實是店員在做換水前最後清潔收尾動作，接著就已經換水了，他也強調「不怕大家來看。」

為了自證清白，許老闆表示正在調閱監視器畫面，由於該外送員公布的影片畫面是下午2點45分，但又說他的密錄器壞掉時間不對，所以他正在逐一調閱監視器畫面尋找當時畫面。

台北市衛生局食藥科科長陳怡婷指出，原則上會去稽查，了解該店平時作業的衛生環境如何，也會跟店家和當事人了解狀況，如果是衛生環境和人員作業程序有相關缺失，可依照《食安法》第8條，先要求限期改善，若未改善可開罰6萬到2億元。