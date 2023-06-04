　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

記者蔡玟君、趙于婷／台北報導

有外送員在「爆怨公社」爆料，今（4日）中午到石牌某北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店備餐時發現店員用抹布擦拭調理餐檯後，直接將抹布水擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，當下覺得反胃噁心，因此將秘錄的影片公布。對此業者澄清那是換水前最後收尾動作，接著就換水了，並表示「不怕大家來看。」

▲▼外送員爆料志明牛肉店店員將抹布水扭進煮麵水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有外送員爆料志明牛肉店店員將抹布水扭進煮麵水裡。（圖／翻攝自爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名外送員表示，今天中午約11點50左右到北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，約11點58分意外拍到店員用深紫色抹布擦拭餐檯，就將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

▲▼疑志明牛肉拉麵業主回應爆料者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲有疑志明牛肉拉麵相關人員回應爆料者。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

影片公布後立刻引起網友反彈，更有網友神出名店是「志明牛肉麵店」石牌店，雖然有疑似是店家的人在底下怒控該外送員是抹黑，並表示是店員在做換水動作才用抹布把檯面做清潔，事實上麵水已經要換了，不可能用那一桶麵水煮給客人吃，並揚言保留法律追訴權，但該外送員表示也有看到店員繼續用那鍋水燙小菜，而且有完整12分鐘影片。

對此志明牛肉麵店許老闆接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，如果細看影片畫面，可以看到裡面的麵杓都已經疊起來，代表準備換水，許老闆說，店內的麵桶在換水清潔時不會用菜瓜布，怕菜瓜布的鐵絲會殘留，所以都會請店員盡量用抹布清洗，當時的畫面其實是店員在做換水前最後清潔收尾動作，接著就已經換水了，他也強調「不怕大家來看。」

為了自證清白，許老闆表示正在調閱監視器畫面，由於該外送員公布的影片畫面是下午2點45分，但又說他的密錄器壞掉時間不對，所以他正在逐一調閱監視器畫面尋找當時畫面。

台北市衛生局食藥科科長陳怡婷指出，原則上會去稽查，了解該店平時作業的衛生環境如何，也會跟店家和當事人了解狀況，如果是衛生環境和人員作業程序有相關缺失，可依照《食安法》第8條，先要求限期改善，若未改善可開罰6萬到2億元。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「福源花生醬」二代炒股！　慘被判刑
日網紅議員被全球通緝！　「一下機就被逮」
快訊／重大車禍！2人當場無呼吸心跳
「人類偏肺病毒」已多國感染！
快刪！Chrome「32款惡意擴充外掛」盜個資
「梅雨滯留鋒」逼進　這天起天氣越來越差
快訊／林威助確定不出席「阪神日」
北市雨彈來襲！中正、萬華區發布淹水一級警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「梅雨滯留鋒」緩步逼進　周三起天氣越來越差！可能還有颱風攪局

搭末班高鐵　鄰座怪男「銼刀磨藥舔、筆電看色圖」她嚇壞

個資被詐騙亂訂披薩！她指必勝客1嚴重漏洞　業者：謝謝建議

外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

王丹陷性騷風暴　清大證實收到通報：聘期已結束，不再授課

快訊／雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」　示警區域出爐

補習班招生電話擾民　北市教育局：「違反個資」最重停招處分

朋友突求車震「幫一次給5千」！　約人妻超直白對話曝光

企鵝妹「在台最大金主」身分曝　達美樂北區副總親口揭密！

快訊／大雷雨開轟雙北市　示警區域出爐！14縣市「大雨特報」

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

黃子佼愛女「玉米」堅決不喊媽媽！　孟耿如祭出十萬獎金...她成功幫省錢XD

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

「梅雨滯留鋒」緩步逼進　周三起天氣越來越差！可能還有颱風攪局

搭末班高鐵　鄰座怪男「銼刀磨藥舔、筆電看色圖」她嚇壞

個資被詐騙亂訂披薩！她指必勝客1嚴重漏洞　業者：謝謝建議

外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

王丹陷性騷風暴　清大證實收到通報：聘期已結束，不再授課

快訊／雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」　示警區域出爐

補習班招生電話擾民　北市教育局：「違反個資」最重停招處分

朋友突求車震「幫一次給5千」！　約人妻超直白對話曝光

企鵝妹「在台最大金主」身分曝　達美樂北區副總親口揭密！

快訊／大雷雨開轟雙北市　示警區域出爐！14縣市「大雨特報」

素顏差太多！美妝部落客「長得跟護照不一樣」　差點無法登機

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　國民黨：已無合作

四川樂山金口河「山體塌方」　已導致14人身亡5人失聯

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

蘇伊士運河又卡船！油輪「發動機故障」海上拋錨　運河單行道被堵

一個人扛下28%交易量的股票　新竹老牌花生醬二代炒股被判刑

集字直接免費喝！　夏季最新「4款芒果手搖杯」來了

ZOTAC推《蜘蛛人》新電影聯名顯卡　全套蜘蛛人信仰電腦同步亮相

神操作！男子落水前緊急掏口袋　奮力拋出4萬元手機

姚惠珍：沒聽過台灣女生沒被性騷過！　「你們男生多糟糕」

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

生活熱門新聞

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

獨／創校百年成功高中「首位女畢業生」是她　校長頒獎暖哭全場

雨還沒停！3縣市夜發大雨特報有強雨彈

雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」

午後對流開炸！13縣市大雨特報

月中溼答答！ 　恐有「颱風、鋒面、西南氣流」

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

姊弟洗澡「比較省水」！男友看傻：分手了

醫學期刊證實：隔夜飯助減重又抗癌！

溫暖又幽默！她點名「1男星」幾乎沒醜聞

找到民國82年薪資條！　網破解「1關鍵」月薪翻倍

更多熱門

相關新聞

牛雜湯免費續喝、牛肉炒麵也只要60元

牛雜湯免費續喝、牛肉炒麵也只要60元

這間「老李牛雜」憑藉著可以一直續湯的牛雜湯以及各種炒牛肉料理，獲得大批網友的推薦，每次還沒到用餐時間，店內就充滿了許多用餐客人，店內環境乾淨，店門口的攤車前擺滿了一排牛雜湯醬料，非常壯觀，品項除了炒青菜外，大都是以牛肉為主的熱炒類。

台北「100元羊肉炒麵」份量太誇張

台北「100元羊肉炒麵」份量太誇張

抹茶結合薰衣草？西門町低調日式咖啡

抹茶結合薰衣草？西門町低調日式咖啡

深夜來一碗！晴光市場40年老牌海鮮粥

深夜來一碗！晴光市場40年老牌海鮮粥

信義「JK Studio」法菜融入亞洲元素

信義「JK Studio」法菜融入亞洲元素

關鍵字：

志明牛肉麵台北市美食

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

左左右右國中畢業了！

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面