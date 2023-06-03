　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南槍手街頭掃射25槍！資深刑警「果斷舉動」避免大規模傷亡

▲33歲林姓男子前往台南市南區水產店連開20多槍掃射，被市警六分局警方開3槍，其中2槍擊中林嫌臀部，將他逮捕戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林男在街頭持長槍掃射，資深刑警大膽決定阻止了傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者柯振中／綜合報導

台南市萬年五街2日下午發生恐怖槍戰，33歲林姓男子持衝鋒槍朝水產店掃射25槍，被警方打中後當場被壓制。對此，擁有30年資歷的鄭姓偵查佐透露，當時判斷若不即時壓制，恐會造成無辜傷亡，因此大膽開了3槍，成功化解了警匪駁火。

林姓槍手2日下午前往台南市南區萬年五街的一處水產店，下車後拿起步槍，朝著店門口掃射，所幸警方早有埋伏，立即大膽用槍，打中了林男的臀部2槍，成功將人壓制，以救護車將人戒護就醫。

▲33歲林姓男子前往台南市南區水產店連開20多槍掃射，被市警六分局警方開3槍，其中2槍擊中林嫌臀部，將他逮捕戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼鄭姓偵查佐大膽朝著林男的非要害處開了3槍，成功將人壓制、避免大規模傷亡。

▲33歲林姓男子前往台南市南區水產店連開20多槍掃射，被市警六分局警方開3槍，其中2槍擊中林嫌臀部，將他逮捕戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事實上，在這起尋仇事件發生以前，警方早已接獲情資，也為此成立專案小組，推斷林姓槍手的動向，因此預先埋伏。

擁有30多年資歷的鄭姓偵查佐在現場埋伏，因為人來人往、商家也都有營業，如果沒有立刻壓制，警方手中的短槍沒辦法贏過連發長槍的威力，恐怕會釀成大規模傷亡，因此朝著非要害處連開3槍，打中了林男的臀部，避免一場惡戰發生。

鄭姓偵查佐立下大功，原先要被破格擢升，但他怕升階後沒辦法待在最愛的偵查隊、繼續培養後進，於是婉拒了這次的機會。

鄭姓偵查佐是從警專警員班110期畢業的老刑警，從業以來功績顯赫、資歷豐富，如今已近退休之齡，仍舊在第一線辦案，令人感到安心又佩服。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
曾馨瑩合體關穎、林熙蕾！　「貴婦團照」被讚：全都是美女
5億高中生「7處針孔」照片曝光！孔洞位置竟藏驚人巧合
「用啤酒抓蟑螂」她嗨秀一夜戰績！驚呼：進得去出不來
BIGBANG太陽時隔6年來台！才唱兩首「耳機出問題」
新加坡公開賽　李智凱鞍馬「摘金牌」本季第2面落袋
G奶妹超崩潰！「尷尬曝6點」被偷瞄超明顯　爆共鳴：秒變騷貨
驚悚片曝！女駕駛左轉撞飛騎士　再撞行人母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南槍手街頭掃射25槍！資深刑警「果斷舉動」避免大規模傷亡

5億高中生「7處針孔」照片曝光！孔洞位置竟藏驚人巧合

店家控「貨櫃撞壞招牌」索賠！運將一查街景氣瘋：本來就歪的

快訊／基隆正濱漁港「輪椅男子」墜海　潛水員出動急打撈

三寶撞騎士「機車成彈珠」掀翻路過母子　她下車1動作讓全場怒了

台北74歲阿嬤左轉撞19歲騎士　機車「犁田」再撞倒過馬路母子

幼子半夜敲門哭喊「找媽媽」！桃園男一查才知頭頂綠到爆

快訊／台中3高中生約海邊戲水　1人遭大浪捲走失蹤

高大成推論5億高中生死因　台中地檢署駁斥：針孔為搶救導致

瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

台南槍手街頭掃射25槍！資深刑警「果斷舉動」避免大規模傷亡

5億高中生「7處針孔」照片曝光！孔洞位置竟藏驚人巧合

店家控「貨櫃撞壞招牌」索賠！運將一查街景氣瘋：本來就歪的

快訊／基隆正濱漁港「輪椅男子」墜海　潛水員出動急打撈

三寶撞騎士「機車成彈珠」掀翻路過母子　她下車1動作讓全場怒了

台北74歲阿嬤左轉撞19歲騎士　機車「犁田」再撞倒過馬路母子

幼子半夜敲門哭喊「找媽媽」！桃園男一查才知頭頂綠到爆

快訊／台中3高中生約海邊戲水　1人遭大浪捲走失蹤

高大成推論5億高中生死因　台中地檢署駁斥：針孔為搶救導致

瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

蔡英文出席世界自行車日環島　車友發掘台灣之美

採邀請制！Range Rover SV限量休旅之王亮相　標配23吋碳纖維輪圈

台南槍手街頭掃射25槍！資深刑警「果斷舉動」避免大規模傷亡

民進黨不該拉別黨比較　名導演嘆別再詭辯：掌權7年養出多少爛人

累積10家長提告！幼兒園餵安眠藥風波擴大　家長控新北市府態度消極

賣衣服的理髮廳！台南老市場2樓的「香蘭男子電棒燙」連日本人都愛

私密處紅腫破皮、組織液黏內褲！她外陰部濕疹「還用熱水錯誤止癢」

專／花蓮女力發威　「護理師」轉行打造香草王國推頂級養生Villa

太驚喜！周湯豪高雄開唱唯一嘉賓「安可才出場」：我們應該是史上第一個

瘦子穿西裝「帥到上熱搜」！　陸網友嗨喊：發現寶藏Rapper

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

墾丁秘境竟是「二戰火葬場」盛傳抓交替　在地人都不敢去

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

高中男身上有針孔勒痕　檢：救護造成

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

剛準備營業！牛肉麵店氣爆　3人燒燙傷、1遭割傷送醫

5億高中生檢傷單曝！高大成：3樓有人等著他

5億高中生他殺關鍵　高大成：頸部有破皮

幼子半夜哭喊「找媽媽」！他才知被戴綠帽

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

快訊／新北女坐床上慘死！一旁有刀槍

更多熱門

相關新聞

台南復工成長團體幫助職災勞工　

台南復工成長團體幫助職災勞工　

台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，連續8年辦理職災勞工復工支持團體活動，3日勞工局在台糖柳營尖山埤渡假村舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與，運用團體心理治療方式互相鼓勵建立信心，為復工前作好準備。

換車道連撞護欄！賓士車凹了…73歲伯無傷

換車道連撞護欄！賓士車凹了…73歲伯無傷

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

轎車離奇泡魚塭！副駕駛座驚見1男屍

轎車離奇泡魚塭！副駕駛座驚見1男屍

關鍵字：

台南槍手掃射刑警

讀者迴響

熱門新聞

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

孫生再槓小哥哥艾理　三字經互嗆

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面