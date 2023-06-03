台南槍手街頭掃射25槍！資深刑警「果斷舉動」避免大規模傷亡

▲林男在街頭持長槍掃射，資深刑警大膽決定阻止了傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者柯振中／綜合報導

台南市萬年五街2日下午發生恐怖槍戰，33歲林姓男子持衝鋒槍朝水產店掃射25槍，被警方打中後當場被壓制。對此，擁有30年資歷的鄭姓偵查佐透露，當時判斷若不即時壓制，恐會造成無辜傷亡，因此大膽開了3槍，成功化解了警匪駁火。

林姓槍手2日下午前往台南市南區萬年五街的一處水產店，下車後拿起步槍，朝著店門口掃射，所幸警方早有埋伏，立即大膽用槍，打中了林男的臀部2槍，成功將人壓制，以救護車將人戒護就醫。

▲▼鄭姓偵查佐大膽朝著林男的非要害處開了3槍，成功將人壓制、避免大規模傷亡。



事實上，在這起尋仇事件發生以前，警方早已接獲情資，也為此成立專案小組，推斷林姓槍手的動向，因此預先埋伏。

擁有30多年資歷的鄭姓偵查佐在現場埋伏，因為人來人往、商家也都有營業，如果沒有立刻壓制，警方手中的短槍沒辦法贏過連發長槍的威力，恐怕會釀成大規模傷亡，因此朝著非要害處連開3槍，打中了林男的臀部，避免一場惡戰發生。

鄭姓偵查佐立下大功，原先要被破格擢升，但他怕升階後沒辦法待在最愛的偵查隊、繼續培養後進，於是婉拒了這次的機會。

鄭姓偵查佐是從警專警員班110期畢業的老刑警，從業以來功績顯赫、資歷豐富，如今已近退休之齡，仍舊在第一線辦案，令人感到安心又佩服。