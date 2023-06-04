台南45年鹹酥雞要頂讓了！一票在地人哀號：以前最愛吃

▲台南老字號鹹酥雞要頂讓了。（圖／翻攝臉書／台南店面出租頂讓、設備買賣）



記者柯振中／綜合報導

台南45年歷史的「友愛鹹酥雞」傳出頂讓消息！近日臉書社團流傳一篇貼文，指稱鹹酥雞店老闆、老闆娘年事已高，準備將店面頂讓，讓許多忠實顧客相當錯愕，也有人留言「有興趣」、「想了解」，似乎有不少人摩拳擦掌等待接手。

一名男子在「台南店面出租頂讓、設備買賣」社團發文，公開頂讓位在中正路商圈的「友愛鹹酥雞」，頂讓的物品包含店內所有的生財設備，相當豐富。

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▲▼台南老字號鹹酥雞要頂讓了。（圖／翻攝臉書／台南店面出租頂讓、設備買賣）



男子解釋，因為老闆、老闆娘年事已高，歷經數十年的操勞，身體、健康情況每況愈下，於是決定退休頂讓，這間鹹酥雞店已經營45年，每月的營業額、客源相當穩定，頂讓包含技術指導，會將人教會再離開，希望有心人再來接洽。

消息引發熱烈討論，不少人崩潰留言，「真令人意想不到」、「三十多年前是衝老闆娘美貌去買的，每週買一次順便看電影」、「真的好可惜」、「我會哭慘」、「這家從小吃到大耶！老闆娘很漂亮的說…但為了做生意，身體一直很不好。」

此外，也有人許多人在下方留言回應，希望PO文者能夠注意陌生訊息，顯然是對頂讓店面相當有興趣，看樣子未來還是能夠吃到將近50年的好滋味。