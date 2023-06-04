「龜島磺煙」奇景再現！ 龜山島磺煙今年第2次大噴發　遊客驚奇

記者游芳男／宜蘭報導

奇景再現！今（4日）上午11時30分許，宜蘭龜山島龜首附近海域海底火山又開始釋放能量，龜山島八景之一「龜島磺煙」大噴發，令賞鯨豚遊客驚奇。這是龜山島3月1日開放登島以來，第1次大噴發，而在今（2023）年1月中旬，封島中的龜山島「龜島磺煙」，也曾被漁民目睹今年第1次大噴發。

賞鯨船「宏棋號」今日上午10時30分許載60名遊客從烏石港出港，在龜山島附近海域尋找鯨豚蹤影，「宏棋號」資深解說員簡逢均表示，今日疑因海象因素並未看到鯨，但上午11時30分許，在繞行龜山島時，在龜首附近目睹3月開島以來，第一次龜山島八景之一「龜島磺煙」大噴發，噴發的煙是白色，但遠遠的就能聞到海底火山又開始釋放能量的硫磺味道。

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▲宜蘭龜山島今（4日）上午11時30分許，龜首附近海域海底火山又開始釋放能量，磺煙大噴發，令賞鯨豚遊客驚奇。（圖／簡逢均提供，下同）

簡逢均說，遊客沒能看到鯨豚，但能目睹大自然奇景的「龜島磺煙」，遊客們相當的驚奇，認為是值回票價。

今（2023）年1月10日上午6時許，封島中的宜蘭龜山島被漁民發現龜首噴發陣陣大白煙，噴發大量濃煙，當時漁民們因好久未見到這種「龜島磺煙」自然奇景象，也趕緊用手機留下珍貴畫面。

宜蘭精神地標、熱門觀光景點的龜山島，島八景之一為「龜島磺煙」，另七景為龜山朝日、龜岩巉壁、龜卵觀奇、神龜擺尾、神龜戴帽、眼鏡洞、海底溫泉。每年12月至隔年2月，因東北季風風浪大，為維遊客安全是全面封島；3月至11月底則是開放民眾登島，但為保護島上生態，每日開放1800人，須提前申請。