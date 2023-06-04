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快訊／台電副所長中橫搶修電力　「遭工程車夾住」無生命徵象

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲一輛台電工程車前往搶修電力完畢時突然向前滑動，現場人員上前想將車輛停住，卻被夾在山壁中。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

記者 哈勇嘎奧／台中報導

連夜大雨造成台中市和平區上谷關地區斷電，台電搶修人員獲報後沿台8線進入中橫便道，在修復後準備收拾工具時工程車突然滑動，台電服務所張姓副所長見狀立即跳上車想將車輛停住，但車輛撞上護牆被夾在車中，搜救人員到達現場利用機具將人員救出，但已無生命徵象交由警方處理後續。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

3日晚間和平山區下起大雨，上谷關地區忽然停電，台電公司谷關服務所張姓副所長及陳姓員工兩人，晚間9時45分開著搶修工程車進入中橫便道內搶修，在便道6.7公里處檢修完畢收拾工具後將工程車腳架收起時，車輛突然往前移動，張副所長見狀立即跑上前進入車內想將車資停下，但車子撞向左側山壁護牆，被夾在駕駛座車門及山壁間動彈不得，另名員工見狀立即打電話求援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

消防隊及員警在深夜11時25分獲報後趕往現場，但副所長被卡住山壁及車輛間，消防立即派出機具將車輛移動才將他抬出，但他已無生命徵象。據了解，張姓副所長才從台電梨山服務所調至谷關服務所第三天，發生意外後都讓人驚訝，現場已交由警方處理，肇事原因釐清中。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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