冒雨上中橫搶修電力！台電工程員遭工程車夾擊　口鼻出血死亡

▲張姓工程員昨夜到和平區搶修電力，不料卻意外死亡。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

文／中央社

台電工程車昨天深夜在台中市和平區自撞山壁，張姓工程員遭夾於駕駛座車門及座椅間，消防人員到場搶救脫困後，確認已明顯死亡，後續由警方報請台中地檢署進行相驗。

消防局於昨晚11時25分許接獲通報，在和平區台8線45.5K處發生車禍需要救護，派遣谷關分隊出動2車5人前往搶救，現場為台電工程車自撞山壁，1名男性受困，經搶救脫困後，確認患者已明顯死亡，不須送醫，後續交員警處理。

台中市警察局和平分局谷關派出所指出，台電工程車於和平區中橫便道谷關管制站往梨山方向6.7公里處發生碰撞山壁事故，駕駛1人受困，立即派遣員警前往救援。

員警到場發現，台電工程車（車頭往谷關方向）左側撞擊山壁，車輪陷於水溝，工程員張姓男子（49歲）遭夾於駕駛座車門及座椅之間，立即聯絡谷關工務段派機具到場處理，並經現場消防人員搶救，初判張男頭骨、胸骨骨折、口、鼻出血，已明顯死亡。

警方初步了解，張男及另1名台電外線配電人員陳男接獲台灣電力公司台中區營業處遙控中心通報，前往現場進行跳電維修工程，處理完畢收拾車輛升降梯支撐架，發現車輛疑似手煞車未拉好失控滑動，張男上前欲拉起手煞車，導致意外發生。

警方指出，員警除於現場警戒，後續製作發現人陳男及死者張男家屬筆錄，報請台中地檢署司法相驗，並由張男家屬通知葬儀社到場處理，台灣電力公司豐原分處協處張男後事。