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高大成推論5億高中生死因　台中地檢署駁斥：針孔為搶救導致

▲▼高大成說明5億高中男右手有4個可疑針孔，以及頸部有勒痕，高度懷疑是他殺。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲高大成推論5億高中生死因，台中地檢署出面闢謠。（圖／記者鄧木卿攝）

記者柯振中／綜合報導

法醫高大成近日調查台中5億高中生案，發現賴姓高中生的遺體有許多不合理之處，懷疑案件並不單純。對此，台中地檢署出面駁斥，希望相關人士就案件情節不要臆測、推論，以免誤導民眾徒增紛亂。

台中地檢署表示，檢察官針對死者遺體已做了全面性的勘察，醫護人員確實有在右手、左手施打針劑，且對遺體使用護頸，因此右手針孔、頸部傷痕的原因，就現有事證來判斷，不排除是死者送醫時，施打針劑、套用護頸救治所導致，至於體內是否有相關毒藥物反應，最後仍須以解剖鑑定報告為憑。

檢察官針對所有可疑事證，已指揮司法警察密集進行偵查作為，除了調取監視器畫面、通聯記錄及就醫紀錄、車行紀錄以外，也有實施相驗、解剖、勘驗、鑑定、搜索、扣押及數位採證、地毯式搜尋相關證人，進行約詢等偵查作為，以盡速釐清事實真相。

台中地檢署呼籲，檢察官做為法定公益代表人，刑事案件的偵辦要以法律為依歸、證據為憑據，所有認定犯罪事實的事證，都要由嚴謹的法定證明程序進行，也希望相關人士就本案情節，切勿擅加臆測、推論，以免誤導民眾、徒增紛亂，署方也會秉持尊重死者、家屬的立場，並謹守證據法則及勿枉勿縱的司法精神嚴密查辦。

 

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