蔡阿嘎嘲諷日本5名店難吃　住日台男「實地試吃」打臉：根本硬要臭

記者趙蔡州／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎經營頻道超過10年，幽默作風吸引百萬人數訂閱，不料他近日上傳一支新影片，主題是「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，影片一出卻遭到炎上。對此，一位在東京生活多年的YouTuber「多米多羅」特別拍攝影片，實際走訪店家反駁蔡阿嘎的論點外，更嗆蔡阿嘎的行為「作為台灣人很丟臉」。

▲蔡阿嘎新影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭炎上。（圖／翻攝自臉書）

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YouTuber「多米多羅」近日在頻道上傳一支名為「人氣YT謊話連篇，住東京五年的多米瘋狂打臉」影片，他自述看完了蔡阿嘎的影片後，讓他的理智線瞬間斷掉，因為蔡阿嘎評價「很難吃」的4間連鎖店，剛好都是他相當喜歡，也經常光顧的店。

多米多羅表示，每個人對食物的看法不同，但他不能忍受自己的愛店被說難吃，更何況蔡阿嘎擁有不小的影響力，可能會讓許多沒吃過這些店的人，連試都不試就覺得難吃，「我實在是嚥不下這一口氣，所以我決定實際去一家一家吃，證明這些店明明就很好吃」。

▲多米多羅親自到被點名的餐廳享用食物，打臉蔡阿嘎的說法。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

多米多羅先後在鏡頭前享用了名代富士そば、肯德基、Denny's（家庭餐廳）與吉野家的食物，表示這些店的食物雖然不到頂級，但味道不錯且能吃飽又便宜，「他（蔡阿嘎）還說什麼像學餐一樣，不要瞧不起學餐好不好，我大學的學餐也很好吃」。

多米多羅認為，蔡阿嘎在別人的餐廳裡大聲評論食物難吃「實在是很沒品」，作為台灣人很丟臉，其次是這些餐廳根本就不難吃，他還直接點名餐廳裡唯一要略過的東西，「就是那種硬要臭的爛感想」，明顯是指蔡阿嘎。對此，影片也釣出蔡阿嘎本人回應，「哈哈哈，下次去日本，找多米哥一起去採點啊，美食辯論企劃！」