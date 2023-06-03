竹聯弘仁會徹離三重據點　小弟捧神尊扛沙發...狼狽搬家畫面曝

記者戴上容／新北報導

新北土城連環槍擊案涉及2幫派爭鬥，震驚社會，竹聯幫弘仁會三重一處據點也被附近民眾指控，挑釁掛滿汽球，而主委上門理論時，還被黑道分子推倒導致腦震盪；新北市三重警方獲報後，針對該幫會建設、娛樂公司，下達「滅會令」加強掃蕩，也讓這群弘仁會黑幫分子日前狼狽搬家。

▲▼竹聯幫弘仁會急撤三重據點。（圖／記者戴上容翻攝）

今年土城連環槍擊之際，弘仁會所屬公司創世紀幕後負責人、綽號「樂樂」的大哥，因為不滿華山幫幫眾囂張對綽號「鯨魚」的林京履座車連開15槍，於是在三重這處據點門口掛滿氣球，挑釁華山幫有本事來開槍，引起三重警方高度關切、守望加強防範。

社區主委錢女日前也指控，因出入該招待所的分子複雜，住戶凌晨長期忍受吵雜、叫囂，她於今年2月上門質問，對方三名幫眾衝出，一人直接推倒她，另一人幹譙三字經，最後衝出的人手持棍棒，嗆聲「我們是現在最大的弘仁會」，行徑囂張，她事後驗出輕微腦震盪。

為徹底剷除幫派勢力，新北市三重警方針對該幫會旗下建設、娛樂相關公司，下達「滅會令」加強掃蕩，同時實施強力臨檢及路檢守望，加上弘仁會中和組組長「鯨魚」、東南組組長「樂樂」被逮，讓弘仁會幫眾備感壓力。

弘仁會日前主動除拆除三重娛樂公司門外招牌，又１因水電費、房租繳不出來，上月27日被停水，幫眾不得不於在上個月30日急忙搬離，眾人捧著神將，將神請出，另尋他處。



三重警分局長張國哲表示，「打擊犯罪、掃黑制暴」是警方不變的決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，將持續對轄內幫派組合進行注控，對於幫派所經營行業處所，成員經常聚集出入聚點及週邊道路，以優勢警力執行臨（路）檢，務使民眾享有安全，健康的生活，絕不容許任何黑道幫派等不法集團，挑戰警方維持社會治安的決心。