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389人海上驚魂5小時！台馬之星故障動力全失　漂流待救影片曝光

記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

台馬之星今（3）凌晨4點45分左右，在南竿至莒光間外海發生發電機故障，船上機組人員搶修後仍然無法恢復動力，海巡船隻在旁戒護，並出動拖船於10點30分完成帶纜，預計下午拖回南竿福沃港，台馬之星也準備紅包致贈給受困海上的乘客，而漂流海上近5個小時的畫面也曝光。

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台馬之星發電機突然故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

連江縣府表示，台馬之星今天上午發電設備傳出故障，目前停泊於莒光東方約20海哩、南竿約25海哩（約45公里）處，緊急徵調東丕營造東彥一號拖駁船，已在上午10點左右抵達現場救援，海巡署也出動北部機動海巡隊宜蘭艦、馬祖海巡隊PP-10037及PP-3586艇協助。

▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府指出，台馬之星2日晚間從基隆港開往馬祖，乘客數389人，其中到南竿209人，到東引180人。縣長王忠銘召集連江縣交旅局、港務處、連江航業等，上午9時於交通部航港局北部航務中心馬祖辦公室召開緊急應變會議，了解及因應台馬之星各項處理現況，並與交通部航港局局長葉協隆討論及達成因應方案共識。

交旅局代理局長劉性謙指出，馬祖海巡隊已協助派遣3艘艦艇進行戒護，目前拖駁船已執行作業中，預計下午2時抵達南竿福澳港。台馬之星故障造成乘客行程延誤，目前已準備飲水、八寶粥及600元紅包致贈給乘客，並安排船舶協助疏運至莒光及東引。

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／馬祖資訊網）

▲▼台馬之星上的乘客只能等待拖船前來救援。（圖／馬祖資訊網）

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／馬祖資訊網）

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台馬之星3日清晨失去動力漂浮海上。（圖／記者郭世賢翻攝）

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