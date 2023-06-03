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感謝3歲女兒用生命換來行人安全　台南慈父悲喊：她永遠都在！

▲▼ 台南女童遭撞亡，余父在告別式上致詞。（圖／記者林悅攝）

▲台南女童遭撞亡，余父（左）在告別式上致詞。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南北區成功路口5月8日一對母女過馬路遭左轉車撞上，釀成1死1重傷慘劇，引發外界不捨。今(3)日是女童告別式，余姓父親致詞表示，用女兒的犧牲，來換取全台灣對於行人安全的重視，雖然值得，但代價也很大，「她不會離開，因為她永遠活在我們的心中」。

余姓父親今天早上在台南市立殯儀館替女兒舉行告別式，致詞時強忍悲痛說：「喪失愛女的痛不是言語可以形容、文字可以敘述，但當我發現這次的車禍，從小小的社會案件，變成全國矚目的新聞，他一直告訴自己要冷靜，不能讓女兒白白犧牲。」

▲▼ 台南女童於成功路口過馬路遭撞死，3日舉行告別式。（圖／記者林悅攝）

▲重傷母親坐輪椅現身。

余父說，女兒用不到3歲的生命，喚醒這個政府以及社會大眾對於行人的重視，雖然值得，但代價真的很大，「每個做父母都一樣，看到還沒3歲的小孩躺在冰櫃裡面，真的不是一句痛可以形容」，同時他也感謝外界的幫忙，令家屬感到溫暖。

余父也強調，他會持續用行動關懷社會，幫助愛女沒有完成的生命，繼續精彩、有意義的走下去，希望台灣行人安全可以一天天進步，「一個人真正的離開，是再也沒有人記得她，因此女兒不會離開，因為她永遠活在我們的心中」。

▲▼ 台南女童於成功路口過馬路遭撞死，3日舉行告別式。（圖／記者林悅攝）

▲▼ 台南女童於成功路口過馬路遭撞死，3日舉行告別式。（圖／記者林悅攝）

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