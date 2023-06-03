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台馬之星故障！389旅客海上漂流逾5小時　「只給一瓶水」

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

記者李姿慧／台北報導

台馬之星今(3日)凌晨4時許發動機故障，在南竿-莒光間外海失去動力，海上漂浮5個多小時，終於等到拖船救援，船上389名旅客受困，預計下午2點客輪才能拖至南竿，受困旅客無奈表示，受困漂流海上至中午連早餐、午餐都沒得吃，台馬之星只發一瓶礦泉水，船上食物還拿來賣給旅客，應變措施讓人感受不好。

臉書粉絲團「東引•玩」小編今恰好受困台馬之星，小編接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，台馬之星於6月3日清晨4點45分在南竿-莒光間外海失去動力，客輪在海上漂浮很晃，經船上機組人員搶修一陣子沒有進展，仍無法恢復動力，7點10分海巡船隻在旁戒護，機組人員持續搶修，到截至上午9點多仍無法恢復動力，因此請南竿拖船來救援，拖船於10點10分抵達海域，10時30分完成帶纜，預計下午2點拖回南竿福沃港，往東引的旅客由南北之星接駁。

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受困小編指出，船隻故障至少在海上漂浮了5個多小時，除了船長廣播說明和道歉外，台馬之星只提供船上乘客每人拿船票換一瓶水，但大家早餐午餐都沒吃，船上有食物卻沒有供餐，八寶粥和粽子、飲料等都拿來賣給旅客，不少人都餓肚子，還要等到下午2點才能靠岸，應變和處理方式讓旅客感受不是很好。

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／臉書粉絲團「東引•玩」授權提供）

航港局副局長劉志鴻表示，航港局今上午5點多接獲通報，上午7點與馬祖緊急成立應變小組，7點多派拖船過去，10點多已經抵達現場救援故障台馬之星客輪，也有海巡署三艘艦艇戒護，安全沒有問題，預計下午2點到馬祖福沃港，船上約有389名旅客，目前都平安沒有狀況，根據回報，船上有發放口糧和飲料。

劉志鴻指出，客輪抵達福沃港後，縣府將發放八寶粥和600元紅包，另是否有退費機制還在評估研議中，船上約有180名旅客要往東引，將由南北之星接駁。

劉志鴻強調，台馬之星客輪到南竿後，航港局人員將上船檢查船舶，需確認修復後才能再開。

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台馬之星故障失去動力漂浮海上，由拖船救援。（圖／記者郭世賢翻攝）

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