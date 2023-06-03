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旅客困海上10小時！台馬之星「下午3點靠泊南竿」　接駁東引不收費

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台馬之星今(3日)凌晨4時32分故障，在南竿外海失去動力，船上389名旅客在海上漂流逾5小時，終於等到拖船救援，預計下午3點靠泊南竿，旅客受困船上將達10小時。航港局表示，該船供電異常，目前人船均安，下午3時抵達南竿後，連江縣府將發放600元紅包及餐點，接駁到東引旅客將搭乘南北之星且不另收費。

台馬之星今(3日)凌晨4時許傳出故障失去動力，原定上午6時許抵達南竿，客輪故障無法修復，導致船上389名旅客受困漂流超過5小時，終於在上午10時許等到拖船救援，預計下午3點客輪才能拖至南竿，有受困旅客無奈表示，受困漂流海上至中午連早餐、午餐都沒得吃，台馬之星只發一瓶礦泉水，船上食物還拿來賣給旅客，應變措施讓人感受不好。

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交通部航港局表示，「台馬之星」6月2日晚間10時搭載389名旅客自基隆開航馬祖，航港局海事中心3日凌晨4時32分經由智慧航安警報系統，主動發現該船於距南竿28.7浬時異常降速，立即聯繫船方，發現船上供電系統異常，導致主機無法運轉失去動力。

▲▼台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

航港局表示，北部航務中心第一時間成立應變小組，上午9時與連江縣長王忠銘視訊會議，協調縣府緊急調派停泊北竿白沙港之「東彥1號」拖船前往拖帶救援，並協調海巡署於周邊戒護，同時安排「南北之星」客船於福澳港備便，協助原預計前往東引旅客疏運作業。

「東彥1號」拖船今上午10時03分抵達事故現場與台馬之星會合執行帶纜拖帶，航港局表示，該船預計下午2時左右抵達南竿福澳港錨區，執行進出港作業後，下午3時前靠泊南竿福澳港碼頭，人船均安，連江縣府將於旅客到港後發給每人600元慰問紅包及餐點，並督促船方妥善作好旅客安置慰問事宜。

▲▼台馬之星故障失去動力漂浮海上。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台馬之星發電機故障失去動力，海上漂流5小時。（圖／記者林名揚翻攝）

航港局表示，對於旅客權益部分，將要求船公司妥善處理，對於欲前往東引旅客，搭乘「南北之星」航班，亦不另收費。

有關「台馬之星」供電系統故障檢修，航港局表示，已經與連江縣政府要求協力廠商(世洋機械公司)安排電機師攜帶備料零件，並於今(3)日搭乘立榮航班前往馬祖進行檢修，為確保船舶航行安全，將要求協力廠商依船舶法向該局申請臨時檢查，由航港局登船辦理相關檢查，在未經檢查合格前不得航行。

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