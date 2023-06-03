金門最大違建擺攤開夜市　縣政府重罰21萬...還要斷水斷電

▲▼金門縣金城鎮環島北路及民權路口遭業者違法設置大型夜市，金門縣政府已開鍘裁處罰21萬！未來如有商業營業行為，將依都市計畫法裁罰新臺幣6-30萬元，不排除連續裁罰，並停止供水、供電等措施。。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門出現超扯大違建！面積約有6座籃球場大的千坪農舍違建，5月才遭金門縣議會要求調查，這次更囂張開啟夜市來，金門縣政府開鍘裁處罰21萬！金政府建設處前往金城鎮環島北路及民權路口239、237、235等號勘查違章建築後，認定已違反建築法及違章建築處理辦法，由於現場還另外發現攤位，業者也坦承將設置夜市攤販，縣府人員當場告知將持續實地勘查，如有營業行為將依都市計畫法裁罰裁罰。

金門縣府建設處於金門縣議會第八屆第一屆定期會，進行重大違章建築查報及強制拆除進度專案報告，業管單位已經多次查處，但業主未加以改善仍持續增建施作，故於111年12月已移送福建省金門地方檢察署偵辦，另依據建築法第86條規定，裁處新臺幣15萬3,581元整罰鍰；由於現場勘查發現有營業行為，再依都市計畫法裁罰6萬元。

金門縣政府表示，本案位於都市計畫農業區範圍，現地勘查發現設置攤位，且無農業生產行為，亦不得作為商業使用，依攤販輔導管理自治條例規定，經營攤販業者應向營業所在地金城鎮公所申請，經許可後始得依許可之地點、時間及種類營業，另都市重要地區、交通要道等處所直線距離50公尺以內，不得設攤，本案位置屬不得設攤之地點，就違反法令之情事，續依法辦理。

金門縣府人員將持續實地勘查，未來如有商業營業行為，將依都市計畫法裁罰新臺幣6-30萬元，不排除連續裁罰，並停止供水、供電等措施。