「愛我就上床！」專家分析威脅心裡：缺乏同理、不在意他人受傷

▲家長若常威脅小孩，「不聽話就叫警察抓！」、「不聽話就賣掉」可能養成小孩學會威脅、情感操控。（圖／CFP）

文／諮商心理師林萃芬

摘自／時報出版《從說話洞察人心》

有些父母會威脅小孩說，如果他們不聽話，他們就會叫警察把他們抓走。有些父母甚至更嚴厲，當小孩出現頂撞的行為時，他們會強硬地說，如果你不乖乖聽話，我就把你賣掉。當我們看到這種情況時，我們可能會問，那些從小被這樣威脅的孩子，當他們長大以後，他們的生活會是怎麼樣的呢？他們的心理狀態會受到這種教育方式的影響嗎？還是他們會找到一種方式來克服這種威脅，並發展出自己的抵抗能力？這就是我們今天將要探討的問題。



生命威脅的心理操控「如果你不愛我，我就死給你看」

在大學時期，我遇到了一位過於熱情的男生。從一次活動中認識他後，他不斷盯著我，甚至追蹤我，讓我生活在監視之下。這種困擾延續了一段時間，包括他無禮地闖入我的課堂，並公開對我示好，對此我感到十分尷尬。他的追求無論我怎麼拒絕都不停止，甚至變得越來越極端。

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有一次，他竟然站在我家門口，威脅說如果我不接受他的愛情，他就會自殺。這種行為讓我感到恐慌，但他卻似乎對此感到得意，仿佛這是他操控我的手段。現在想起來，我才了解這種以生命威脅的行為其實是他利用我對他安危的關心，試圖讓我順從他的願望。雖然當時我經歷了一段恐懼與不安的日子，但幸好沒有變成悲劇。



從孩子的分離焦慮看父母的「驚悚」教養技巧

諮商的過程中，我發現有些父母為了讓孩子聽話，會威脅孩子：如果你不乖，爸爸媽媽就會生病或死掉。這個威脅很容易讓孩子產生高度的分離焦慮，為了降低焦慮，有些孩子會發展出強迫行為，例如不斷念某些祈求平安的語言，或是反覆做某些祈求平安的行為，以避免可怕的事情發生。

▲有些人會威脅交往對象「不上床，表示不愛我」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



「愛我，就上床」愛情威脅的心理操控

在我學生時期，我誤以為威脅別人的人是衝動且無知的，但隨著我對心理學的了解加深，我改變了這個觀點。事實上，大部分的威脅者並不是盲目的，他們會在行動前找出對方的弱點。

常見的例子是，有些男性在威脅女性與他進行性行為之前，會試圖確定女性有多愛他。一旦他確定女性已經深愛他到無法離開，他就會利用這個弱點進行威脅：「如果你不跟我上床，那就表示你不愛我。」

如果此種威脅未能達到他的目的，他就可能進一步威脅分手。倘若在情人的威脅下，放棄自己的身體自主權，大多數的結果都是讓人感到遺憾懊惱的，因為會威脅恐嚇別人者，多半對人缺乏同理心，他們只在意自己的利益慾望有沒有得到滿足，不太在意別人會受到什麼傷害。



「我要告死你」訴訟威脅的心理操控

在諮詢的過程中，我注意到許多人會用訴訟或法院來威脅他人，常見的口號就是「我要告死你」或「到時候法院見」。從心理學角度來看，這些輕易採取訴訟行為的人，當他們內心受到傷害或感到挫敗時，他們往往會透過「訴訟」這個行為，以獲得一種權力感。

他們一方面希望對方感受到被傷害的滋味，另一方面則是期望能為自己爭取公道。在持續威脅訴訟的背後，其實是隱含了報復心理和溝通不良的問題。只要他們內心充滿不滿或挫敗，就可能採取訴訟的行為。



從心理學視角解析：威脅者利用別人的恐懼心理

威脅恐嚇者多半很清楚，自己的一言一行會對別人產生什麼影響。當他們察覺威脅恐嚇會發生效力，或是知道自己佔有較高的優勢時，便會咬住機會不放，一而再，再而三地恐嚇別人，以獲取他們想要的東西。

所以，碰到以威脅為手段的人，不要以為只要照著他的話做，就會從此天下太平。越是表現得軟弱無力，對方就越猛烈攻擊你的弱點。想要平安無事，就要勇敢地和威脅者直接應對，但不是要和他對打或對罵，而是要想辦法掌控大局，不能讓他對自己予取予求。



操控者的手法：解讀以威脅為武器的心理特質

以威脅作為手段的人常具有以下特點：他們往往遵循「利己主義」，有強烈的佔有欲，認為他們所渴望的，別人都不應該擁有。他們樂於對他人施加壓力，並會使用恐懼心理來控制和威脅他人。他們威脅的對象多半是他們認為可以控制的人，所以會先觀察對方的弱點。

這類人一般不堪挑釁，只要感受到一絲敵意，就會攻擊他人。如果他們發現威脅有效，就會持續這種行為，除非對方表現出勇氣和無畏。他們的情緒波動大，很少有正向情緒，也很少為自己的威脅行為道歉，他們最大的滿足感來自看到別人向他們屈服。



如何應對威脅者的糾纏？

面對威脅者的糾纏，首要策略是保持冷靜，降低對立，避免燃起冲突的火花。若不能安撫對方，尋求外援是關鍵，就如商家面對勒索，報警而非付款以免引發更大麻煩。克服內心恐懼，如果感覺威脅者情緒失控，及時找尋他們畏懼的力量，例如警察，而非選擇拖延，進一步增加危險。理解威脅者一旦有成功經驗，他們的攻擊意欲將增強，因此，必須透過援助以制衡其威脅力量，廣泛曝光他們的威脅行為，如報警等，使其須考慮後果，減緩他們的威脅行為。

★本文摘自時報出版《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，作者為諮商心理師林萃芬。深入淺出分析各種常常聽到的語言，除了說明語言背後的心理動機外，也整理出不受傷害的應對方式。