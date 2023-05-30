洗衣服也能解憂！心理師首部小說「時光洗衣舖」用故事療癒人心

▲送洗後不只是衣物乾淨了，內心的煩惱也解開了。（資料圖／記者劉維榛攝）



記者林育綾／綜合報導

除了解憂雜貨店，現在更有解憂洗衣店！心理諮商師海蒂（李家雯）創作第一部小說《時光洗衣舖》，老闆彷彿洗衣舖的蘇格拉底，除了幫客人清洗送洗衣物，也解開了內心糾結；客人往往帶著煩惱進門，釋懷的離開。她認為，小說具有療癒的意涵，讀者能將一部分的自我情感安放在故事裡，將那些大腦無法消化的生命迷惘，交由內在情緒去梳理體悟。

出版社介紹「時光洗衣舖」位在無尾巷內，一座靜謐的院子，若不刻意走入，任誰也不會注意到這裡有間洗衣舖。一張木製櫃檯、一台古董收銀機、一整區的書架，時間彷彿忘記流動，停滯在空氣裡。若不是牆面掛滿了整排清洗乾淨、套上塑膠套的衣物，比起洗衣舖，這裡更像是一間圖書館。

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而見到老闆彷彿「洗衣舖遇見蘇格拉底」，不洗衣服的時候，他看書；洗衣服的時候，他為客人解答人生難題。包括熱戀期的少女為何支支吾吾、忙碌的女主管在追求什麼、新人作家突然寫不出東西、客人竟要求將送洗的衣物丟棄⋯等。

洗衣舖老闆以熟練的技巧清洗客人們的物品，也解開他們內心糾結的問題。當待洗的衣物送來，變成潔淨的衣物送回；而煩惱的客人進門，變成釋懷的客人離開。不過，無物不洗、無憂不解的老闆，卻有一個連自己都無法洗淨的秘密⋯⋯。

海蒂提到，「我是個喜歡故事的人，故事之所以吸引我，在於它能在短短的篇幅內，濃縮出人間百態裡的精采。把那些能說的、不能說的，都透過故事角色的對白互動，替讀者敘述出人生的苦澀酸甜。小說的存在，因此具備療癒的意涵。讀者能將一部分的自我情感安放在故事裡，將那些大腦無法消化的生命迷惘，交由內在情緒去梳理體悟。」

▲心理諮商師海蒂（李家雯）創作第一療癒小說《時光洗衣舖：開張大吉！諮商心理師洗滌人生的洗衣舖》。（圖／皇冠）

《時光洗衣舖》收錄9件待洗物品 × 9篇暖心故事，以物件來作為篇章命名，像是第一件「初戀手帕」，這條手帕並不高級，一般來說沒有必要特別送洗。而遞出手帕，女學生也遞出自己的煩惱：為什麼學長只答應和她「暫時」交往呢？

另一件「忙碌襯衫」，開會要穿的襯衫沾上了墨水，一位女主管著急衝進洗衣舖，老闆卻毫不著急，但那悠哉清洗襯衫的背影，讓她想起自己沒用的母親⋯。

《時光洗衣舖》由皇冠出版發行，作者提到，自己寫工具書的時候，是李家雯；寫小說的時候，是海蒂。她相信「故事即是療癒」，於是進入小說創作的冒險之旅，冀望透過文字的力量，為讀者覓得情緒的安適，注入勇氣，讓生命擲地有聲。