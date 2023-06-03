雞排妹點名「性騷女黨工」：是你嗎　張姓名嘴12字回應

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

記者崔子柔／綜合報導

2019年一名20歲女子在民進黨青年部工讀，她昨（2）日在臉書指出當時曾遭「電視圈名人」張姓男子職場性騷擾，多次被約小酌、泡湯等，主管得知後只說「推掉就好」。雞排妹鄭家純直接在貼文留言tag深綠姓名嘴，張姓名嘴也有所回應。

▲鄭家純在受害者貼文下標註張姓名嘴。（圖／翻攝自當事人Facebook）



自從上月底爆出民進黨婦女部吃性騷案爭議後，目前已經是第4名受害者出面指控被性騷，當事女子表示，張姓媒體人多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動，儘管她一次都沒有去過，但因為工作所以還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的」。

當事女子附上自己患有「創傷後壓力疾患」的相關診斷，並稱當時的上司對此情況沒有任何處置，只說「那你就推掉就好了」，或是調離崗位，讓她感嘆「或許是因為案例在電視界很有名吧，為了我一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了」，最後她承受這些不適直到那次選舉結束，就再也沒有參與民進黨任何事務，「甚至也不敢在工作時化妝、打扮，怕再次遇到這樣的騷擾，頭貼也都全部換掉」。

對於雞排妹的點名，根據《中天新聞網》報導，張姓名嘴先是要媒體「不要寫否認」，也不認為被誤會，並肯定對雞排妹追求性平的努力，稱「時間會證明一切，路遙知馬力」。