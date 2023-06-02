快訊／香港商場驚傳砍人「12吋魚生刀」狂捅34刀　2人傷重不治

記者林彥臣／綜合報導

19:15更新2名傷者皆傷重不治。

香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案，2日17時14分，2名分別為22歲及26歲的女子，在商場3樓靠近戲院位置，遭1名光頭男持刀追砍，2人送醫後皆傷重不治。根據港媒《香港01》報導，嫌犯持「12吋魚生刀」作案，並追砍2名被害人，逞兇後遭到制伏逮捕。

▲香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

根據香港Yahoo新聞報導，短髮女子遭到光頭男從背後捅刀，另一位長髮女子見狀後立刻推開光頭男，她趁隙逃走卻失敗，隨即又遭到追砍。

▲光頭男先持刀襲擊短髮女子。（圖／翻攝自twitter@a2zumi）



長髮女子一度嘗試拉走受傷的短髮女子，光頭男則揮刀砍傷長髮女子頸部，並將短髮女子繼續按壓在地上，不斷用刀捅向心臟位置，整個過程至少捅了34刀。

▲長髮女子試圖將光頭男推開，也遭到襲擊。（圖／翻攝自twitter@a2zumi）



根據《星島網》報導，39歲的光頭男子手持一把「12吋魚生刀」襲擊2名被害人，隨後大批警員獲報後，手持長盾牌、身穿防彈衣抵達現場將其壓制，現場遺下大灘恐怖血漬，受到事件影響，荷里活廣場暫時關閉。警方將案件列作「傷人」處理，正調查嫌犯動機。

▼光頭男將短髮女子按壓在地上，至少捅了34刀。（圖／翻攝自twitter@a2zumi）

