2女逛百貨公司遭砍死！她「頸部被刺穿」噴血倒地　目擊者還原現場

記者柯振中／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場發生恐怖凶殺案，2名年紀分別為22歲、26歲的女子突然遭受攻擊，導致傷重不治身亡，犯案的39歲男子事後也被警方壓制、逮捕。根據影片畫面，一名短髮女子先是被從背後襲擊，長髮女試圖阻止，結果頸部也遭刺擊，最後雙雙不幸殞命。

從畫面當中可以看見，當時2名女子挽著手在商場內逛街，沒想到男子突然從側後方衝上前持刀猛刺，短髮女遭受攻擊後，痛得立即倒下，坐臥在旁邊的貨架上。男子接著持刀繼續狂捅，過程中長髮女子也試圖阻止、將同伴拉開，但男子仍緊追不捨，儘管被踹倒在地，仍舊不斷上前，持刀朝長髮女大力揮舞，接著朝短髮女的心臟位置猛刺。

▲▼恐怖男子追砍2女，導致2人傷重不治身亡。（圖／翻攝臉書／蔡西西）



短髮女倒在地上，傷勢相當嚴重，長髮女想要上前查看，卻又遭到追砍、頸部被長刀刺穿，傷勢同樣十分嚴重。男子犯案後踩著三七步站在立牌前，最後被一擁而上的員警壓制、帶回派出所。遺憾的是，2名女子都因為傷勢過重不治身亡。

恐怖影片引起廣泛討論，許多香港網友嚇得留言，「好可怕，到底有甚麼深仇大恨」、「連續插了二十幾下，不死都難」、「現在到底怎麼了，以前不會發生這種事」、「光天化日都敢下手，到底是有多大的仇恨。」

▼兇手呆愣站在原地。（圖／翻攝臉書／蔡西西）



一名麥姓目擊者表示，事件發生當下，她正在附近用餐，突然聽到外面有人大叫、餐廳職員跑到門口張望，基於八卦的心態，她也上前了解。

不過等她上前時，2名女子已遇襲倒地，其中一人左後腰受傷，還有身穿襯衫的男子幫忙按住傷口，而兇手則是呆愣在告示牌前，像個木頭人一樣。麥女對於現場情況仍舊心有餘悸，本來只是想看個八卦，沒想到竟是砍人事件，讓她相當害怕。

目前案件仍在調查當中，詳細事發原因、案發經過為何，仍待警方進一步調查。