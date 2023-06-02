大陸民航機偏航金門附近空域　國防部：上海飛航情報區已告知我方

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍監偵單位今（2日）中午發現中國大陸東南沿海民航班機有部分偏航狀況，經與民航單位查證，得知因受天氣影響，上海飛航情報區已告知我民航單位，部分民航班機將向金門附近空域偏航。

國防部2日下午表示，國軍監偵單位於中午發現大陸東南沿海民航班機，有部分偏航狀況，即與民航單位查證，獲悉上海飛航情報區已告知我民航單位，受天氣因素影響，部分民航班機將向金門附近空域偏航。

國防部強調，國防部將持續與民航單位協同綿密監控，確保空防安全無罅隙。