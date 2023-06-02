靠山發浪音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　議員怒轟：黑白來！

▲靠山發浪音樂祭爆爭議。（圖／靠山發浪音樂祭官網）



記者翁伊森／嘉義報導

由天選者活動公關公司主辦，嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」，將於6月中旬在太保市熱鬧展開，縣議員賴瓊如今天在議會總質詢指出，該活辦法說明凡女性不著上衣、貼胸貼入場，即可免費領取手環，免費入場，這是「消費、歧視女性」，對此，縣長翁章梁回應表示，「此方式不能接受」，會再進一步瞭解狀況。

▲議員賴瓊如質詢。（圖／翻攝自嘉義縣議會直播）



賴瓊如拿出2張活動辦法投影片表示，這音樂活動日期將於8月19、20日在太子大道進行，光是入場就得收費1500元，如果想「免費入場」，凡是女性不著上衣、貼胸貼入場，即可免費領取手環，為何不寫「男性穿丁字褲免費入場」，這根本就是歧視女性的作法。

▲音樂祭還找來包含啦啦隊女神張雅涵、林襄等許多知名卡司。（圖／靠山發浪音樂祭官網）



勞青處長也表示，活動是由嘉義縣政府指導及縣府勞青處協辦、返鄉青年回到嘉義舉辦的，因是廠商獨立舉辦活動，縣府將與廠商洽談，不得以此方式作行銷手法。

賴瓊如接著說，該活動專門針對女性、「穿比基尼可參加抽獎」、「不著上衣、貼胸貼入場，即可免費領取手環」表面上是特別優惠，這擺明是消費女性，吸引特定族群，砲轟縣府沒有了解到活動內容、更沒有盡到監督之，之前的Q女孩活動也很重視性別平等，但看到此活動方式，讓她很痛心，氣的大罵「黑白來」。