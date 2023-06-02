起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

▲民進黨性騷吃案連環爆。

圖文／鏡週刊

民進黨性騷吃案連環爆，今（2日）再爆1名前女黨工指控，被黨工同事陳右豪性騷擾，反映後還被主管蔡沐霖霸凌，消息一曝光，就有PTT鄉民再挖出黨籍工運大老賴萬枝曾性侵女祕書事件，不僅咬傷對方奶頭性侵得逞，還怪女方錯在「長得太漂亮」，辯詞令人髮指，最終遭判3年2月定讞，申請再審後，今年3月遭最高法院駁回。

民進黨性騷醜聞接二連三爆出，被批宛如台劇《人選之人》真實版，更有網友挖出綠營工運大老賴萬枝，過去咬傷女祕書奶頭、性侵得逞遭判刑事件，紛紛在PTT上大酸，「民進黨高層的DNA」、「民進黨說大叫就有用」、「這些罪人為什麼都有臉講這種混帳話啊」、「台灣價值就是這麼香」、「民進黨的基因」、「這些加害者真的很可惡！還指責受害者？」

▲網友挖出綠營工運大老賴萬枝，過去咬傷女祕書奶頭、性侵得逞遭判刑事件。（翻攝自維基百科）

今年3月底，2012年曾獲民進黨提名不分區立委的工運大老賴萬枝，被指控於2014年6月一場二天一夜的勞工教育活動時，趁女祕書不勝酒力在房內休息時性侵，還咬傷女方乳頭，事後賴萬枝還怪女方「長得太漂亮」，他遭判刑3年2月定讞後，聲請再審。但台灣高等法院認定，這不能做為有利他的認定，裁定駁回再審。可抗告。

一審桃園地方法院審理時，賴萬枝供稱，當晚與多人一同赴房間探望女方後一起離去，並未在女方房間停留及性侵女方。但女方指控，賴男犯後向她解釋，「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長得漂亮又優秀」等語。

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