　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

民進黨性騷吃案連環爆，今（2日）再爆1名前女黨工指控，被黨工同事陳右豪性騷擾、反映後還被主管蔡沐霖霸凌。

▲民進黨性騷吃案連環爆。

圖文／鏡週刊

民進黨性騷吃案連環爆，今（2日）再爆1名前女黨工指控，被黨工同事陳右豪性騷擾，反映後還被主管蔡沐霖霸凌，消息一曝光，就有PTT鄉民再挖出黨籍工運大老賴萬枝曾性侵女祕書事件，不僅咬傷對方奶頭性侵得逞，還怪女方錯在「長得太漂亮」，辯詞令人髮指，最終遭判3年2月定讞，申請再審後，今年3月遭最高法院駁回。

民進黨性騷醜聞接二連三爆出，被批宛如台劇《人選之人》真實版，更有網友挖出綠營工運大老賴萬枝，過去咬傷女祕書奶頭、性侵得逞遭判刑事件，紛紛在PTT上大酸，「民進黨高層的DNA」、「民進黨說大叫就有用」、「這些罪人為什麼都有臉講這種混帳話啊」、「台灣價值就是這麼香」、「民進黨的基因」、「這些加害者真的很可惡！還指責受害者？」

網友挖出綠營工運大老賴萬枝，過去咬傷女祕書奶頭、性侵得逞遭判刑事件。（翻攝自維基百科）

▲網友挖出綠營工運大老賴萬枝，過去咬傷女祕書奶頭、性侵得逞遭判刑事件。（翻攝自維基百科）

今年3月底，2012年曾獲民進黨提名不分區立委的工運大老賴萬枝，被指控於2014年6月一場二天一夜的勞工教育活動時，趁女祕書不勝酒力在房內休息時性侵，還咬傷女方乳頭，事後賴萬枝還怪女方「長得太漂亮」，他遭判刑3年2月定讞後，聲請再審。但台灣高等法院認定，這不能做為有利他的認定，裁定駁回再審。可抗告。

一審桃園地方法院審理時，賴萬枝供稱，當晚與多人一同赴房間探望女方後一起離去，並未在女方房間停留及性侵女方。但女方指控，賴男犯後向她解釋，「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長得漂亮又優秀」等語。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

更多鏡週刊報導
騙女同事花30萬「買回與前任性愛片」　男逼獻身肉償還得逞
【綠營黨工遭性騷】「前黨工遭摸胸性騷擾」疑被吃案　網灌爆許嘉恬臉書：現在換妳示範跳車了
【綠營黨工遭性騷】選前踢爆性騷吃案遭疑別有用心　《橋牌社》導演：她是道地的1450

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

靠山發浪音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　議員怒轟：黑白來！

快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

靠山發浪音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　議員怒轟：黑白來！

快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

【廣編】馬來西亞豈止好玩　6／2～6／5高雄展覽館登場

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

連千毅北所編號9425　將移宜蘭監獄

女墜北市商旅後方空地　留紙條曝光原因

女闖紅燈過人行道遭2車輾死　駕駛下場曝

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實了

5億高中男墜樓懸案　律師今遞狀「2人婚姻無效」

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

25歲男早餐店砍人　30萬交保笑著離開地檢

掃射畫面曝光！台南水產店槍手屁股中彈倒地打滾

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面