快訊／要被性騷黨工「推掉就好」　吳濬彥致歉：未能做到更積極保護

▲民進黨社團部主任吳濬彥。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

一名前民進黨青年部工讀生2日下午爆料，在2019年前往民進黨青年部工讀的時候遭到性騷擾，而當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡地對她說「那你就推掉就好了」，並沒有做出任何處置，或是把她調離當初的崗位。時任青年部主任吳濬彥稍早致歉，他表示，自己只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，「我必須向當事人再次道歉。」

受害人指出，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了職場性騷擾。她說，加害者是一個民進黨邀請的人，參與大部分青年部的工作，在與其接洽的同時，加害者打聽到她想要考政治相關的研究所，便表示很有經驗，藉此多次想約出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的，一定會有人問說，那我怎麼沒有求救呢？」

「有啊我有！但當時的上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的說『那你就推掉就好了』，並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位。」受害人認為，在現實中，不是每個人都能遇到翁文方，或許是因為加害者在電視界很有名，為了她一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。

對此，吳濬彥表示，針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，「我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉。」

吳濬彥指出，自己雖然已在第一時間向當事人致歉，「但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。」