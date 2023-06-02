民進黨性騷案連環爆！　藍婦女部「4聲明」轟：心中有權利沒女權

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案，二次鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨近日性騷案連環爆！民進黨今（2）日下午也召開記者會，秘書長許立明等人不僅2度鞠躬道歉，還保證將立即查證做處理，「會有所有的選項」。對此，國民黨婦女部發布4點聲明，並質疑民進黨心中只有權力、只有席次、沒有女權、沒有平權，絲毫沒有悔改之心。

婦女部首先指出，民進黨轉移焦點企圖私了，未能從受害者角度出發」，此次「性騷集體包庇、罷凌與吃案事件」，民進黨從協力廠商、直屬長官、性平部門，甚至到副秘書長級層級以上人員都涉入，整體職場文化的集體墮落，都恐成為助長性霸凌的「共犯結構」，完全沒有從受害者的角度考量問題。

婦女部轟，民進黨主席賴清德仍躲在幕後，由秘書長許立明出面止血，顯然「仍想私了，沒有檢討」，社會完全不能接受。呼籲民進黨應同理受害者感受，積極檢討改進自身性平意識及機制不足問題，絕不應從「鞠躬道歉、切割止血」角度看待此事。

婦女部呼籲，民進黨痛定思痛，這不只是性平價值的爭議，更是涉及法律的性騷擾案件。針對民進黨立委提名人「偷拍性平爭議事件」，許立明在記者會上仍強調，「要擴大與社會力量結合」，然而民進黨與相關爭議人士的結合，國民黨質疑民進黨心中只有權力、只有席次、沒有女權、沒有平權，絲毫沒有悔改之心。

婦女部提到，民進黨記者會上，性平部主任李晏榕表示，如果相關性騷事件，經檢視有「違法之虞」，將移送司法檢調。然而，民進黨全黨上下已經成為性騷擾溫床，就在此份新聞稿發佈的此刻，正有更多曾經在民進黨工作的年輕人貼文發聲痛訴，民進黨應該立刻將所有案件及相關責任人士移送司法檢調，不應仍想藉由「預審」文過飾非。

對於臉書接續連環爆出性騷擾案件，婦女部說明，不知道究竟還有多少隱忍的受害者，還有多少的委屈被隱瞞，他們敬佩受害者勇敢面對、挺身而出的勇氣，希望社會大眾能給受害者更多的空間與鼓勵，不要對受害者造成第二次傷害，面對任何在職場上遭受性騷擾、性霸凌、性歧視的案件，都沒有模糊、容忍的空間，國民黨會繼續堅持性別多元價值、維護女性權益，深化黨內性平教育，「不讓勇敢與善良孤單」守護性別平權，是共同的使命。

