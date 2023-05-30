陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

▲輔仁大學。（資料照片／記者屠惠剛攝）



生活中心／新北報導

有36年歷史的輔仁大學自助餐店「仁園餐廳」宣布，將於6月16日最後營業日後結束營業，消息傳出讓許多輔大學生和校友哀號，紛紛留言表示要再到該餐廳用餐一次，重溫青春回憶。

「仁園餐廳」昨在網路上公告指出，從民國76年至今，仁園餐廳已經陪伴學校各位師生走過36年的歲月，從最初以「頂呱呱」加盟的身分進駐校園，到後來逐漸發展的簡餐、麵食，再到現今大家所熟悉的自助餐，一路走來幾經變革，唯一不變的是仁園餐廳始終堅守於此的屹立不搖。

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仁園餐廳老闆娘在貼文中表示，很榮幸能夠在過去的三十多年為學校師長同學提供美食和服務，「一直以來，各位的光顧支持便是我們最大的動力和熱情，更是老闆闆娘早已過退休之齡依然堅守於此的信念，無奈終是歲月催人，雖然十分遺憾，卻不得不忍痛宣布，仁園餐廳將在這個學期末結束營業。」

該餐廳宣布，6月16日是最後一天營業的日子，36年的精彩故事將在這天寫下結局、畫下句點，「這無疑是一個艱難的決定，亦有許多不捨，我們將永遠珍惜這段回憶。再次感謝您的愛護與支持，祝福您一切順心如意！」

▲輔大仁園餐廳結束營業。（圖／翻攝餐廳公告）