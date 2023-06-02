6／3世界自行車日將屆　車埕至水里自行車道優化安全再升級

▲車埕至水里自行車道優化工程完成，道路安全隨之升級。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區的環潭路線曾獲CNN認證為全球十大最美自行車道，亦獲交通部認證為全國16條多元自行車路線之一；日月潭國家風景區管理處也於車埕遊憩區完成整體優化工程，完善自行車專用道系統、有效分流汽機車，並完整串聯車埕景區及水里市區，一次性提升自行車旅遊服務品質。

而明天6月3日就是聯合國所訂之世界自行車日，日管處特地於今天在車埕第二停車場舉辦「車埕至水里自行車道優化完工啟用典禮」。

日管處長簡慶發致詞時感謝台鐵管理局、第四河川局，以及振昌興業股份有限公司對用地取得之協助、在地各機關與產業的支持，進而介紹優化工程之理念及內容：一般民眾、在地居民和外地旅客除享有安全舒適的騎乘環境，也能順道遊覽水里、車埕兩地，造訪車埕聚落、鐵道觀光小學堂、木業展示館、水里虹橋及市街等景點，可望帶動地方觀光穩健發展。

簡慶發也闡述世界自行車日「友善、永續、低碳」的精神，以及達成聯合國永續發展目標的願景，同時表示將促成轄管旅遊環境，對於自行車騎乘及人行權益能更加重視，同時達成相關軟硬體設施的改善。