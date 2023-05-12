車埕百年地標老榕樹不堪病魔摧殘　歷時8個月搶救不治遭移除

▲有百年歷史的車埕遊憩區老榕樹（圖右）因罹患褐根病而枯死遭移除。（圖／翻攝「日月潭觀光旅遊網」）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區的車埕遊憩區除了台鐵集集線車埕站，著名景點還有「百年地標」老榕樹，不過老榕樹去年罹患有「樹癌」之稱的褐根病，經日月潭國家風景區管理處連月搶救，仍不幸枯死，目前已被移除，未來原址將改建為休憩平台，讓遊客緬懷老榕樹見證的百年風華。

根據「日月潭觀光旅遊網」介紹，車埕車站是集集支線的起迄站，日管處整修昔日存放雜物的鐵路倉庫，轉變為車埕管理站辦公室暨遊客中心，連同周邊鐵道設施、商家形成鐵道文化園區，並復原日本時代供鐵路站長及員工的日式職員宿舍生活場景，同時也將機廠遺址保留下來，而遊憩區內的老榕樹則是在1921年就種下，超過百年來看盡車站發展起落、陪同無數遊客一起感受回憶當年的情景。

可惜老榕樹不堪歲月風霜，近年來枝葉逐漸凋洛稀疏，去年確診褐根病；日管處表示，雖然委請農委會特生中心專家醫治，但歷時8個月的努力、多次注射藥劑，仍無法阻止老樹內部腐朽病情，最後宣告不治。

日管處指出，經與專家、地方人士會商，於今年3月將老榕樹移除，有鑑於原本的樹穴仍充斥褐根病細菌，因此不會再植栽新樹，未來該處將改建為休憩平台，並透過導覽回顧方式，讓老榕樹繼續活在遊客們的心中。