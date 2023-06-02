民進黨黨工遭性騷被逼道歉！　男主角：心裡很亂…不知如何回應

▲民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

民進黨才爆出前黨工遭性騷被吃案案件，今（2）日又有前黨工出面指控，遭部門同仁陳右豪追求性騷，求助時任青年部主任蔡沐霖卻反被逼道歉，還遭到霸凌，甚至直接在民進黨中央黨部昏倒。全案曝光後，《ETtoday新聞雲》聯絡上目前在桃園從事新聞工作的陳右豪，他只低調表示，「心裡很亂，不知如何回應，公司與長官都有一堆問題問他，目前正在整理思緒準備回應中。」

據了解，陳右豪為報社記者，遭到受害人指控，不管對方有男友並且明確拒絕，卻仍積極追求，甚至在飯局上會出手摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，女方每次都明確的拒絕，但陳卻沒有因此收斂，「這些事情都讓我難受到好想死，但還是必須故作微笑的說，你不要這樣。」

受害人指出，有次部門到外縣市出差，必須過夜，那次餐會結束，她在餐廳外與志工們聊天時，陳男跑來要求她回飯店，「我說我已經下班了，我可以自己回去，他直接對我大吼：『妳給我上車！』」回去後，對方跑來房前按電鈴，藉故說他的錢包放在她背包，他要進來拿。那一整晚，他都用這個理由想進入房間，但錢包根本不在這裡，「我非常明確的表達，我需要休息，請他離開。他不顧我的拒絕，瘋狂按電鈴、敲門、踹門。」

種種性騷行徑讓受害人不堪其擾，因此求助蔡沐霖，但對方卻表示，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討被害人，還要求她道歉，她被逼得道歉後，卻仍遭到霸凌，還因此患上憂鬱症。

對於這樣的指控，陳右豪稍早出面回應表示，「心裡很亂，不知如何回應，目前還在整理思緒。」據了解，陳正在找律師尋求法律上的協助。