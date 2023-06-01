傳播妹陪酒遭性侵凌虐！2年後控警方吃案　桃園市刑大回應了

▲1名傳播妹前年赴宴陪酒，但事後卻遭莊姓男子等人設局強押至旅館凌虐性侵並控制行動，事後驗傷報警卻質疑警方吃案並與包庇黑道，桃警今天說明案情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名傳播妹於2021年11月間赴約陪酒，因拒絕莊姓男子要求陪睡，遭強押至旅館凌虐、性侵，事後被江姓與廖姓男子控制行動並毆打，2天後才獲釋，女子向警方報案並驗傷提告，事隔2年卻質疑警方疑似吃案與包庇黑道；桃園市警局刑警大隊今（1）日指出，本案偵訊過程一切依法處理，絕無包庇或偏袒情事，主嫌莊男已被起訴，目前案件在桃園地院審理中。

據指出，這名傳播妹於2021年11月14日赴約陪酒，席間，25歲莊姓男子與同夥同為23歲的江姓與廖姓男子要求傳播妹陪睡，傳播妹拒絕，結果遭押至桃園市某旅館控制行動，期間遭莊男性侵，還慘遭江、廖凌虐毆打，導致全身是傷，直至同年月16日才獲釋。事後傳播妹向附近的中壢警方報案，又到衛福部立桃園醫院驗傷，院方發現是性侵案立即通報桃園警分局處理。

桃園地檢署複訊後已將莊姓、江姓與廖姓男子依妨害性自主、妨害自由等罪嫌起訴。被害女最近向某媒體投訴，質疑警方辦案疑似吃案，偵辦過程疑似有包庇對方之嫌，因為對方自稱是中壢地區幫派份子，懷疑警方是否與幫派有掛勾，原本是性侵案，她本身與莊男並非夫妻或情侶關係，但警方卻以家暴案處理，當她驗傷後準備離開醫院時，員警還拿密錄器拍攝她的車牌，後來才轉向桃園市警局刑大報案，未料員警準備拘提莊男等人前夕，莊男等人就自行投案，讓她不得不懷疑警方與黑道有掛勾。

▲桃園市1名傳播妹指控桃園警方疑似與黑道掛勾，並偏袒對方，市警局刑事警察大隊副大隊長鄧中義今天說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大今天指出，針對此案，被害人於2021年11月16日當日由莊姓男子陪同醫院就診，醫院社工與當事人接觸後，並未提到性侵，醫院於16日10時進行衛政之家暴通報，被害人另於11月20日至部立桃園醫院驗傷，員警接獲通報到場處理，被害人當下表示疲憊不適合製作筆錄，翌日再聯繫被害人，被害人表示正在刑大報案中。

至於拍攝車輛部分，員警因被害人堅持不願返回派出所製作筆錄，未免日後無法聯繫，遂將車牌紀錄以利後續辦理。此外，刑大受理後即報請桃園地檢署指揮偵辦，並陪同被害人前往桃園地檢署製作訊問製作筆錄，整起案件經翔實蒐證後報請指揮檢察官核發拘票與聲請搜索票，執行後全案已於2021年12月13日，檢方依加重強制性交等罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢並2022年8月23日起訴，市警局依受理性侵害案件流程偵辦並無誤，全案目前已在桃園地院審理中，整起過程依法偵辦，絕無偏袒任何一方。