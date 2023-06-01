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社會 社會焦點 保障人權

游到岸邊10公尺無力溺斃　2同行友人挨告「見死不救」結果曝

▲▼失蹤。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲史姓男子在新店溪游泳來回兩岸，因氣力放盡溺斃，2同行友人報案救人不成，被控過失致死。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

史姓緬甸華僑前年和2個朋友相約，到新店溪釣魚戲水，史男一時興起下水游到對岸，回程時在距離岸邊10公尺處氣力放盡而呼救，趙姓和潘姓友人趕緊報警將人打撈上岸，但史男送醫後不治，史男家屬不滿趙男和潘男見死不救，提告過失傷害，台北地檢署調查認為2人無施救義務也已盡力，1日以罪嫌不足處分不起訴。

史男和朋友是在2021年9月23日中午，到新店溪懷恩橋釣魚戲水，因此在岸邊玩水，深黯水性的史男突然開始展開自己的游泳技術，一口氣游到對岸，然後再游回來，幾趟下來，史男氣力放盡，最後在回程距離岸邊10公尺處，突然大喊「救命！」同行友人發現史男載浮載沉，才驚覺不對。

但2人水性不如史男，只能趕緊向附近其他釣客求救，並丟出水桶，希望史男先抱著水桶浮著，無奈水桶距離太遠，史男只能靠自己的繼續在水中掙扎，朋友打110報案，警消出動大批人員到場搜救時，史男已經沉入水中，打撈上岸送醫急救仍宣告不治。

史男的4個姐姐不滿，趙姓和潘姓男子從頭到尾只在岸邊，都不下水救人，涉嫌過失致死，但檢察官調查整個過程後，認為3人都已成年，趙男和潘男並非有保護史男生命義務的親屬或監護人，雖然法理上還有「危險源監督義務」的要求，但這也只是受過訓驗獲指派任務的救生員、登山嚮導等特殊人員需要遵守，潘男和趙男當時已經盡力，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

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