快訊／范雲要求陳右豪、蔡沐霖公開道歉　籲民進黨「立刻調查」

▲民進黨立委范雲。（圖／記者許敏溶攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷卻被吃案；2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。對此，民進黨立委范雲2日表示，性騷擾絕不容忍，包庇、吃案更是絕不寬貸，嚴正要求加害人陳右豪及時任青年部主任的蔡沐霖公開道歉，也呼籲民進黨立刻啟動調查。

前民進黨工今日發文指控，過去同部門的同仁陳右豪時常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，而時任青年部主任蔡沐霖得知此事後，不僅沒有處理，甚至以工作藉故刁難，進行職場霸凌。

范雲表示，自己看了當事人描述的內容，非常難過，也非常憤怒，對這位女性當事人的遭遇以及她目前的創傷感到心痛，「我希望如果當事人覺得我能夠協助什麼，隨時跟我聯繫。」

范雲指出，自己對於加害人陳右豪及時任青年部主任的蔡沐霖非常憤怒，嚴正要求他們立刻公開道歉，也呼籲民進黨立刻啟動調查。

范雲重申，性騷擾零容忍。包庇性騷擾更是絕對不能寬容，「我已經要求民進黨全面檢視性騷擾申訴機制，全面進行黨務主管、黨工充分的性平教育。最後，我想對這位受害、也受傷女性說聲，非常抱歉！當時沒能接住你！謝謝你今天的勇敢，謝謝你為其他女性勇敢發聲！」

