花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

▲花蓮端節返鄉專車開放網路訂票 ，往返實名制訂購。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節連假長達4天，花蓮縣政府仍續辦返鄉專車，讓外縣市的花蓮縣民能順利返鄉團聚。

花蓮縣政府端午節返鄉專車共2列次，返鄉時間是6月21日19時37分台北站發車直達花蓮站；返工時間是6月25日14時16分花蓮站發車直達台北站，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於5/31中午12時至6/1下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-112年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次專車於花蓮至玉里區間，同時提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更為方便（6月21日區間車接駁南下時刻：花蓮21:57發車-壽豐22:15到-鳳林22:30到-光復22:43到-瑞穗22:59到-玉里23:30到；6月25日區間車接駁北上時刻：玉里12:27開-瑞穗12:52開-光復13:17開-鳳林13:30開-壽豐13:44開-花蓮14:02到），搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），經購票辦理後恕不退費，相關資訊可上花蓮縣政府全球資訊網查詢。