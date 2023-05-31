　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

▲花蓮端節返鄉專車開放網路訂票 ，往返實名制訂購。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票 ，往返實名制訂購。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節連假長達4天，花蓮縣政府仍續辦返鄉專車，讓外縣市的花蓮縣民能順利返鄉團聚。

花蓮縣政府端午節返鄉專車共2列次，返鄉時間是6月21日19時37分台北站發車直達花蓮站；返工時間是6月25日14時16分花蓮站發車直達台北站，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於5/31中午12時至6/1下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-112年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次專車於花蓮至玉里區間，同時提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾返鄉更為方便（6月21日區間車接駁南下時刻：花蓮21:57發車-壽豐22:15到-鳳林22:30到-光復22:43到-瑞穗22:59到-玉里23:30到；6月25日區間車接駁北上時刻：玉里12:27開-瑞穗12:52開-光復13:17開-鳳林13:30開-壽豐13:44開-花蓮14:02到），搭乘接駁車民眾僅需出示專車乘車證，即可轉乘。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明），經購票辦理後恕不退費，相關資訊可上花蓮縣政府全球資訊網查詢。 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
貪污前立委99坪「豪宅」將開拍！　開箱影片搶先看
獨／還原現場！國中生被恐怖隨機攻擊　男詭留1句話
快訊／40萬股民注意！長榮配息70元　除息日曝
快訊／赴泰國失聯！　刑事局證實2台人受困緬甸
500元動滋券明開放登記！　3步驟就可領
快訊／00878成分股大換血！　國巨、中華電遭踢除
快訊／空軍士官長「騎車摔進水溝」身亡
她沒抽菸、不下廚罹肺癌！　醫曝7大高風險族群

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

這鮮乳盒「不是白色的」！他逛超市看呆　內行揭：限定包裝

嘉藥粧品韓國千人國際賽大展風采　成績亮眼

高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大

超熱門！大台南公車無限搭299月票開賣　民眾清晨搶排隊

穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

90年老屋重獲新生　探索城東「文房」秘境

支持烏克蘭！文總、紙風車前進匈牙利　演出哪吒故事振奮難民兒童

防疫再鬆綁！新冠通報時效即起放寬至72小時　6月免隔條件擬擴大

鮪魚肚男友站出來！最萌身高差相約成美文化園　半價追紫薇花海

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

這鮮乳盒「不是白色的」！他逛超市看呆　內行揭：限定包裝

嘉藥粧品韓國千人國際賽大展風采　成績亮眼

高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大

超熱門！大台南公車無限搭299月票開賣　民眾清晨搶排隊

穩聊4個月「曖昧男突1舉動」　妹子哭死！過來人秒懂

90年老屋重獲新生　探索城東「文房」秘境

支持烏克蘭！文總、紙風車前進匈牙利　演出哪吒故事振奮難民兒童

防疫再鬆綁！新冠通報時效即起放寬至72小時　6月免隔條件擬擴大

鮪魚肚男友站出來！最萌身高差相約成美文化園　半價追紫薇花海

高三男「借穿」球鞋忘歸還遭提告！媽嗆小事：都道歉了還要怎樣

台鋼狀元曾子祐狙擊郭俊麟！二軍首轟出爐　富邦擊退台鋼4連勝

華航「機微酒」再進化！5條奢華渡假行程開賣　一人就能成行

國民初戀楊麗花「少女嫩樣」甜美曝光！　前英國女王伊莉莎白也來約

Y’s Day「週三青年日」第3場活動登場　談創意、創新與青年就業

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

民進黨徵召吳沛憶！　林昶佐：懇請鄉親支持年輕世代接棒

瑪娃來勢洶洶！沖繩明至少180航班取消　桃園飛沖繩也有異動

【廣編】卓越聲寶5金6獎備受肯定　獲獎數獲歷年新高　多元創新深耕台灣

【廣編】瑞穗鮮乳推超質感限定包裝「6／1限時兩週開賣」　讓你喝鮮奶也永續

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

對流雨彈來了　11縣市豪大雨特報

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

新冠流感夾擊！今起口罩令再調整「3大場域強制戴」　至少戴到7月

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

砂石車突殺手級迴轉！阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

雨區擴大！9縣市豪大雨特報

傳詐騙集團直接綁人！台男自由行被抓去緬甸

好市多GODIVA「附贈1神物」400元有找！會員暴動

更多熱門

相關新聞

侯友宜像白開水？　他分析：連賴清德都輸「酸甜苦辣的柯文哲」

侯友宜像白開水？　他分析：連賴清德都輸「酸甜苦辣的柯文哲」

2024總統大選藍綠白三腳督局勢已定，根據最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜已被民眾黨參選人柯文哲反超，對此，前立委蔡正元就分析，侯友宜就像「白開水」沒有味道，遇到「酸甜苦辣、各種味道都有」的柯文哲，選票就很容易被全部吸走，畢竟連民進黨參選人賴清德的媒體聲量都不如柯文哲。

「賴清德空戰沒特別強」　學者建議侯友宜4打法：補傳統藍營弱點

「賴清德空戰沒特別強」　學者建議侯友宜4打法：補傳統藍營弱點

即／成大也遭恐嚇！揚言在校園+女宿引爆炸彈

即／成大也遭恐嚇！揚言在校園+女宿引爆炸彈

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

搶大學生暑假返鄉潮！高鐵再加碼28班「5折優惠列車」　5/15開賣

搶大學生暑假返鄉潮！高鐵再加碼28班「5折優惠列車」　5/15開賣

關鍵字：

端節返鄉專車網路訂票往返實名制

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面