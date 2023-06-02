蔡沐霖關臉書！遭起底「十指緊扣女黨工」　還嗆無償想幫忙的學生

▲蔡沐霖曾選立委，時任民進黨主席蔡英文出席造勢。（資料照／民進黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨另一名前黨工2日指控遭到同仁陳右豪性騷擾，她向時任青年部主任蔡沐霖反映，對方卻反逼她道歉，引來關注。有知情者透露，有次餐會看到蔡沐霖不顧她人意願頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，「這些我都拍下來了」，而該知情者當時是學生，蔡沐霖介紹了政治工作，她因時間無法配合而拒絕，卻被對方抹滅人格。

知情者指出，蔡沐霖在餐會上頻頻發表對女性從政者不尊重的言論，例如XXX沒懶趴沒有用啦等語，還和眾人謾罵其他政治工作者，現場也看到他不顧她人意願頻頻牽起其他女性黨工的手，之後也聽聞另一名女性同仁說明明是蔡沐霖離她很近，卻放話是女性同仁在貼他。

知情者說，當天會後大家一起去唱KTV，唱歌途中門牙被陳右豪撞斷，蔡沐霖這段期間關心次數寥寥無幾，她僅向陳右豪提出醫療費用的賠償，對方卻也是一催再催拖欠了一年才付清，其實錢也無法抹平傷害，平常吃東西難以咀嚼及對生活更加膽怯的後遺症都是確實存在的，她要的也只是應有的負責態度而已。

知情者回憶，當天她向蔡沐霖反應想做政治工作，過了幾個月他透過陳右豪說有牽線到一個立委助理的機會，但由於這份工作是正職而她當時大四，因時間關係而拒絕，但不知道中間溝通出了什麼問題，再次接到陳右豪的電話收到的回覆是蔡沐霖非常不爽，要她好好的道歉，「當時我坐在淡水河旁止不住淚，不太理解我大四無法接正職工作，為何是個莫大的錯誤」，其他黨工更說蔡沐霖常在她背後罵她沒誠信，「當時我無償參與許多活動及企劃，也力求做好，然而他卻污衊我的人格，在他眼中我只是一個沒誠信的人。」

知情者表示，她想好好把這件事說清楚，在餐會上跟蔡沐霖講，獲得的仍是不解，「我哭得泣不成聲，明明我也是想為台灣未來努力的一份子，為何要受到如此的對待」，而後她依然為了台灣，為了表面上的和氣，假裝一切都沒事了，繼續參與政治、繼續被無償號召參與活動，但這些事情也是真實的，在現實中，不是每個人都能遇到翁文方，「我依然期盼2024民進黨能夠勝選，前提是能夠好好地檢視黨內不適任的人員。」

▲知情者爆料。（圖／翻攝臉書）

面對性騷擾案處理不當，蔡沐霖目前臉書關閉，稍早發出聲明表示，本人過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

蔡沐霖指出，對於本黨及本黨同仁（無論離職或現職）因本人管理不當所造成的任何傷害，本人至今仍感到非常後悔與虧欠，因此近年除對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足也不斷努力進修，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。