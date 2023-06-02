快訊／被爆性騷吃案　蔡沐霖發聲明致歉：相關懲處全盤接受

▲前青年部主任蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷；2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。對此，蔡沐霖發聲明表示，因本人管理不當所造成的任何傷害，本人至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

前民進黨工今日發文指控，過去同部門的同仁陳右豪時常在各種飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰，而時任青年部主任蔡沐霖得知此事後，不僅沒有處理，甚至以工作藉故刁難，進行職場霸凌。

蔡沐霖表示，本人過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

蔡沐霖指出，對於本黨及本黨同仁（無論離職或現職）因本人管理不當所造成的任何傷害，本人至今仍感到非常後悔與虧欠，因此近年除對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足也不斷努力進修，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。