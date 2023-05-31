女友黑森林「跟大鬍子一樣」　他愛愛崩潰：狂吃到毛

▲原PO困擾直呼，女友很多毛。（示意圖／非新聞當事人／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了增加情趣，不少女生會適時修剪體毛！然而一名男網友哀號，女友的毛量驚人，「陰部的毛則是不誇張...像大鬍子一樣」，尤其前戲服務時，原PO總是吃到毛而感到崩潰。對此，原PO有意贊助女友除毛，卻又擔心直說會傷了她的心，因此想求問怎麼辦？

一名男網友在Dcard表示，最近交了新女友，對方各方面都很完美，偏偏有一點讓原PO很介意，「在床事的時候...發現對方毛量驚人！」原PO尷尬又崩潰直呼，女友的腿摸起來有毛渣、腋毛沒刮乾淨的話，約有1分的長度、胸部上有痣毛，「陰部的毛則是不誇張...像大鬍子一樣！」

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原PO還說，尤其前戲挑逗時，不時會吃到女友的毛，讓他非常困擾，又怕說得太直白會傷女友的心，「該如何委婉跟女友說要除毛？贊助她全身除毛？還是有其他建議？」

文章曝光後，不少老司機則模擬各種情境，「服務到一半你就停下來，等她問你幹嘛的時候，可以回：在森林裡迷路了」、「好無聊喔，我們來除毛吧」、「我覺得你直接說，想試試看白虎，你可以出錢，看女友願不願意」。

多數人則建議，表明贊助即可，「先幫她觀望評價不錯的除毛店？然後再直接跟她說贊助她除毛呢」、「推直接贊助，但費用不少，原PO先查好能不能負擔比較好」、「毛量多的人想要根除就是雷射，因為熱蠟對於毛量多的人效果比較低，很快就長回來了」、「約她一起除毛啊」、「毛怪雷射下面的毛，差點往生痛到爆...但超值得」。

▲原PO想贊助女友去除毛。（示意圖／非新聞當事人／記者劉維榛攝）



至於「黑森林」到底該不該修剪？泌尿科診所醫師顧芳瑜曾分享陰毛4大功能：

1.性功能表現



人體約在12～13歲第二性徵開始發育後，陰毛也會開始生長。而隨著發育期，陰毛也釋放大量費洛蒙以吸引異性。

2.減少陰部摩擦



陰毛大多呈現捲曲且蓬鬆，附有如彈簧、避震器的功能。在性行為過程中皮膚不會直接相互碰撞、摩擦，可減少陰部傷害。

3.保護作用



早期人們生活赤身裸體，陰莖龜頭即使有包皮包裹，相對身體皮膚仍較細嫩；女性的大小陰唇也是，此時陰毛就能發揮保護效果，使其避免日曬、蟲咬。

4.調節溫度、氣味



小便後會殘留些氣味，陰毛能調節溫度、濕度，同時改善陰部散發的味道，類似鼻毛具有調節溫度的功能，當冷空氣進到鼻腔，經過鼻毛就不會感覺這麼冷。

顧芳瑜提醒，陰毛雖有「保護作用」，但仍要注意過於茂盛易藏汙納垢，甚至導致病變。陰毛太過茂密會延伸至肛門附近，加上內褲容易髒、肛門因有皺褶清潔不易，可能造成痔瘡或肛門廔管，除毛更可以減少陰蝨感染機率。若真要修剪陰毛，沿著內褲外緣或比基尼線修剪即可，不須剃得一乾二淨，也別使用刮刀，恐使皮膚外層、毛孔產生細微刮傷，增加細菌感染機會。