她訂婚後住婆家被逼「跪著幫公公倒水」！未婚夫：和妳媽是陌生人了

▲原PO不知道要不要結婚。（示意圖／視覺中國CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往結婚需要和另一半的家庭磨合，但不合理的要求該接受嗎？一名女網友表示，去年訂婚後就搬到未婚夫家居住，不料卻被當作傭人使喚，必須跪著幫公公倒水，且婆婆和未婚夫還說，她結婚後和娘家就是陌生人，不准她去照顧生病的媽媽，讓她相當傻眼，不知道這段感情是否要繼續下去。

原PO在「匿名公社」發文表示，去年和未婚夫訂婚後，婆婆就提議，希望她先搬到家裡一起住，可以提前熟悉家中一切事物。沒想到她搬過去之後竟然被當作傭人，不斷被使喚去做事，就連公公坐在客廳看電視要喝水，明明東西就在眼前，還要叫她過去跪下來倒水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後原PO和未婚夫抱怨，結果對方還要她習慣，「有什麼好大驚小怪的？我媽也是這樣幫我跟爸爸倒水的」。她也發現，訂婚之後未婚夫性情大變，常常一言不合就會長時間冷戰，甚至長達1個月都不理人，不論她如何示好求和都沒用，「以前交往時，他從來不曾這樣，我有好多次想問他，『你還愛我嗎？』」

▲婆婆不准原PO去照顧媽媽。（示意圖／記者林悅翻攝）



不僅如此，她從小和媽媽相依為命，最近媽媽生病住院了，她想要去照顧對方，結果和男方家說起這件事，婆婆卻不同意，還說「妳已經是我們家的人了」。她聽到後非常生氣反駁，未料未婚夫還附和婆婆，說「妳嫁來我們家，跟妳媽就該是陌生人了」，甚至要她跪下來和婆婆道歉。

原PO無助表示，可以忍受跪下來倒水、洗衣、拖地，或是被使喚去打掃大姑小姑的房間等，「但我真的不能忍他們這樣說我的媽媽，叫我不要孝順媽媽，把媽媽當陌生人」。她也回想，以往男方在她家都很有禮貌孝順，沒想到一切都是裝出來的，可是如今她已經懷孕快3個月，不知道該怎麼辦。

文章曝光後，網友紛紛表示「孩子先拿掉吧！跟男方說不結婚了，不然以後苦的是妳」、「快離開吧，小孩生出來後更不好過，冷暴力是最傷人的，噁心的家庭」、「訂了婚就要蹲跪下來為原本的陌生人倒水，而生妳養妳的媽卻要當陌生人？這什麼鬼故事？」「他們缺的不是老婆媳婦，是免費傭人，不要讓小孩子跟著吃苦」、「結這樣的婚，不如離開，因為早晚妳會受不了的」、「不要拿小孩當藉口了，能自己養就生，不能就趕緊處理」。