婆婆2句話「老公堅持不開車」　人妻結婚10年喊後悔！全場逆風

▲老公只聽媽媽的話，認為開車容易車禍，因此拒絕學開車。（示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

女人婚後若不自立自強，恐怕只能看豬隊友臉色！一名人妻抱怨，老公是個媽寶，而婆婆總是洗腦開車很危險，因此結婚10年來，一家四口都無法開車出遊，讓她哀喊「好後悔嫁給一個不會開車的老公。」文章曝光後，全場網友卻翻白眼直呼「你自己開啊...為什麼一定要老公載？」

一名女網友在臉書《匿名2公社》開門見山就討拍表示，「好後悔嫁給一個不會開車的老公。」原PO心累透露，結婚10年育有2孩，儘管老公有駕照卻不敢上路，主要原因是婆婆頻頻洗腦，開車容易發生車禍，或是被檢舉開罰。

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原PO直言，老公至今是個媽寶，非常聽婆婆的話，因此不敢買車、開車，就連練車也不願意。對此，每次看到別人家庭出遊時，總讓原PO投射羨慕眼光，「有辦法讓老公開車嗎？」

文章曝光後，底下網友逆風反酸，「自己學開車有很難嗎」、「勸你自己考駕照吧，都說他是媽寶了」、「自己去學呀，為何要靠老公」、「抱怨前還生了兩個，怎麼不想想老公是自己選的」、「花個2萬報考駕訓班，很快就會開了」、「坐小黃啊」、「自己開吧！想去哪裡就去哪，不用看老公臉色」。

也有過來人認為，「先評估家庭汽車使用狀況，偶爾旅遊用的話我建議你租車就好，真的會省很多」、「我同事也買車一年開不到5000公里！後來賣車，用租比較划算」。