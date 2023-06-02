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克服學習障礙　崑大餐飲系陳冠妗用甜點繪畫揮灑精彩人生

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈積極鑽研餐飲技術，陸續拿下荷蘭、加拿大及比利時等國際廚藝賽金牌殊榮，更發展繪畫專長，2019年獲得「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」特優獎，並將所學投入公益活動，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩！

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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陳冠妗自小患有輕度學習障礙，在知識理解上需要花費較多時間，就讀崑大餐飲系後，她不僅會提前預習課程，課後更會花兩倍時間複習，勤奮學習讓她獲系上頒發成績優異獎，專題製作「『夾』出『心』滋味-台灣特色夾心餅」更拿下第2名。陳冠妗因興趣加入糖藝社，結合系上課程持續精進實作能力，並在國內外競賽中屢屢獲獎，包括2023韓國餐飲國際大賽糖花工藝展示金牌、2020年加拿大美食廚藝挑戰賽糖花裝飾展示金牌、NICC荷蘭美食廚藝挑戰賽翻糖蛋糕裝飾展示金牌、2019年高雄易牙美食節第23屆美食大展糖霜餅乾競賽金牌獎等。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

提到競賽過程，陳冠妗回憶參與荷蘭美食廚藝挑戰賽時，發現學習翻糖蛋糕裝飾並不容易，曾遇到糖容易融化、糖霜餅乾水份太多導致染色等狀況，不過她也積極尋找解決辦法，例如讓手部降溫、趁教室有空調的時候練習，維持翻糖翻糖溫度，也調整糖霜比例解決染色問題，利用課餘時間大量練習，曾在競賽前捏了快80顆翻糖人頭，嚇壞別系師長，也讓人對她的堅持與努力留下深刻印象。

值得一提的是，陳冠妗在四年級參與校外實習時，擔任爭鮮迴轉壽司的實習外場廚房人員，該職務是公認難度最高的職務，內外場技能需一併學習，她擔心實習主管知悉「特殊生」的身分後會對她過於包容，故實習期間不僅隱瞞學習障礙的問題，還比其他人勤勞學習，在休假期間甚至前往實習場域，觀摩資深師傅面對大量訂單的臨場反應。積極且不認輸的個性，讓她在實習結束前，不僅有能力帶領新人，還站上重要的工作崗位，在用餐尖峰期獨自完成外帶外送餐點的製作。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

多才多藝的陳冠妗不僅擅長餐飲，更發展繪畫專長，在2019年「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」中，使用壓克力顏料以愛情及親情為主題進行創作，作品「牽伴」、「黃昏下的回憶」分別榮獲特優獎及入選獎；2022年崑大「性別化創新」成果展，她以彩繪廢棄寶特瓶，結合太陽能燈串裝飾點亮園區街道，增加「復興老兵文化園區」的觀光價值。此外，她也發揮專業參與公益，與糖藝社攜手華山基金會合作，製作小餐盒作為募集發票的兌換贈品，以自己的力量來回饋社會。

回首四年大學時光，讓陳冠妗收穫滿盈，她表示：「不要因為學習障礙的名詞，去看輕自己的能力，其實自己很棒，只是還沒真正使出你的能力而已。學習障礙雖然帶給我們學習上的困難，但不該讓它去阻擋我們的未來價值。」

陳冠妗感謝餐飲系戴士鈞老師與糖藝社的學長姐不斷的鼓勵與支持，勵志的求學歷程也讓她受邀回母校復興國中、家齊高中進行經驗分享，未來她預計前往台中再進修，學習韓式豆沙裱花技術，並成立個人烘焙工作室，在甜點界發光發熱。

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