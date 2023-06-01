全台門市都買得到了！超商人氣聯名「流心芋泥可頌」　咬下狂爆餡

▲「芋酷同行-芋泥流心雙色可頌」即起擴大至全台門市販售，另一款原先單顆販售的「芋酷同行-芋泥包」，也將首次推出冷凍6顆入袋裝版本。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！超商人氣聯名商品「芋泥流心雙色可頌」，原本只有在限定門市開賣，現在終於要在全台門市販售，這款「芋泥流心雙色可頌」烤過之後外皮微脆、具有奶油香氣，咬下更是驚艷，直接爆出滿滿的香甜大甲芋泥內餡。

7-11今年3月與百萬訂閱Youtuber「Ku's dream酷的夢」合作聯名開發「芋酷同行」系列商品大受好評，而7-11再度帶來好消息，原先僅有在哈燒專櫃限定販售、與知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發「芋酷同行-芋泥流心雙色可頌」(3入/包)即日起擴大至全台門市販售。

▲「芋泥流心雙色可頌」外層奶油香濃郁，咬下會爆出滿滿的大甲芋泥內餡，不甜不膩非常好吃。（圖／記者周姈姈攝，下同）



▲「芋泥包」皮嫩綿密、內餡濃郁。



不僅如此，另一款原本只有單顆販售的「芋酷同行－芋泥包」，也將首次推出6顆入袋裝版本，方便民眾一次購買，在家簡單加熱爽爽吃，且芋泥包袋裝還印上「Ku's dream酷的夢」，粉絲、芋頭控們千萬別錯過。

▲最新紅豆牛奶爆米花來了。（圖／Magi Planet星球工坊提供，下同）

星球工坊推出全新創意口味「紅豆牛奶爆米花」，神還原記憶中的紅豆牛奶冰滋味，特意選用台灣高屏地區農產紅豆，以100%原豆製成，再加入紐西蘭進口奶粉增添濃郁奶香，入口就能吃到紅豆香氣，接著是香濃奶香，口感清甜不膩超涮嘴，即日起於全門市、官網限定販售中。

▲嚴選台灣小農紅豆結合紐西蘭進口奶粉製成。