拉花、杯測賽屢奪冠　崑大餐飲系賴力弘躍上國際舞台

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生賴力弘，以豐厚的比賽實力找到自己熱愛的職業領域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生賴力弘，累積豐厚實力讓他拿下2023WCE世界盃杯測師大賽台灣選拔賽冠軍，2024年將代表台灣前往美國芝加哥參賽，秉持專業技能躍上國際舞台，優秀的表現也榮獲群育獎，將於畢業典禮接受表揚。

賴力弘高中就讀宜蘭羅東高商餐飲科，當時看朋友比賽咖啡拉花覺得很有趣，也耳聞崑山科大咖啡社團實力精湛，在老師推薦下很快就決定就讀該校餐飲系，並加入精品咖啡研習社，專心學習咖啡拉花的相關技術。在反覆練習與精進技術下，讓他陸續拿下2019莫凡彼南開盃大專組拉花亞軍、2020桃園市第4屆國際青年創意美學競賽暨交流座談會–拉花對流組與拉花組合組雙面金牌、2020荷蘭盃國際廚藝挑戰賽咖啡拉花金牌、2022喬尼亞咖啡拉花線上比賽冠軍，成為端出多杯專業拉花的咖啡好手。

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隨著對咖啡領域的興趣日趨濃厚，賴力弘認為作為一名咖啡師不能只會拉花，更需要熟稔手沖、杯測、烘豆等技能，因此也開始參與更多元的國際競賽，在2023年WCE世界盃杯測師大賽台灣選拔賽奪下冠軍，成為該賽事有史以來最年輕的獲獎者，也是第1位以學生身分取得此賽事台灣冠軍獲獎人，優秀實力獲得全場肯定。

談到競賽過程，賴力弘坦言曾一度碰到低潮，他原先挑戰2022年TLAC世界盃拉花大賽台灣選拔賽，但當時除了要花時間大量練習，也需兼顧實習工作，雙重壓力讓他在該場競賽鎩羽而歸，但他也持續調整心態，將重心轉向以鑑定不同種咖啡風味與特質的杯測國際賽事，透過與社團成員一起討論、練習品嘗不同產區、焙度、處理法咖啡豆，增加記憶庫，最後成功拿下冠軍，在心態與技巧拿捏上也更加純熟與穩定。

除了競賽成績亮眼，賴力弘也活躍於社團活動，2年級時擔任精品咖啡研習社社長，不僅邀請各地高中職至崑大觀摩拉花表演，更積極參與校外活動推廣咖啡文化，在2023年灰熊綠展集活動中，將家鄉宜蘭特產金棗融合咖啡製作出蘊含獨特香氣的產品「金棗咖啡」，在活動當日熱銷一空，受到民眾高度好評。此外，在系上老師引薦下，三年級開始至亞洲餐旅學校擔任高中職社團老師，教授奶泡製作、咖啡萃取、晃動技巧等咖啡拉花知識，其教授的學生也在崑大與健行科大舉辦的校際盃中屢獲佳績。有趣的是，近日前台北市長柯文哲蒞校參訪，賴力弘現場立即示範精緻拉花，穩定的技術以拉花描繪出柯P頭像，讓人驚艷其純熟技術，

回想當初誤打誤撞踏進咖啡的世界，卻也讓賴力弘找到自己熱愛的職業領域，他感謝崑大給予優渥的資源讓他能積極參與各項比賽，也提醒學弟妹：「對自己人生負責最好的方式，就是走一條自己喜歡也相信自己能達成的路，不論結果成功還是失敗都能有所收穫。」目前他除了專心準備2024年前進芝加哥的杯測賽事，未來將成立個人咖啡工作室，將一身拿手絕活傳授給更多想學習咖啡技術的後輩。