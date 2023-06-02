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社會 社會焦點 保障人權

人妻勾手健身教練、共吃冰都不算外遇　結局敗在1件事

記者黃翊婷／綜合報導

王姓人夫不滿鄭姓健身教練明知妻子已婚，仍在2021年8月至2022年4月間有多次不當往來，例如勾手逛街、共吃一碗冰、騎車摟腰等等，對方甚至讓妻子在家中過夜，頻率高達1周5天，憤而決定提告求償50萬元。高雄地院法官認為，逛街、共食等行為尚可視為朋友之間的互動，但在家過夜顯然已經踰矩，最終判鄭男應賠償15萬元較為適當。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲王男不滿鄭男在明知妻子已婚的情況，仍做出勾手逛街、過夜等不當行為。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

王男在判決書中主張，鄭男在明知妻子已婚的情況下，仍在2021年8月至2022年4月間多次做出不當行為，包含前往租屋處過夜、勾手逛街、逛街時幫忙拿包包、幫忙戴安全帽、共乘機車時雙手環抱腰部、摟肩摸背、共吃一碗冰等等，種種行為都顯示兩人早已不是一般朋友關係，他為此深感痛苦，配偶權益受到嚴重侵害，因而決定提告求償50萬元。

對於上述指控，鄭男強調，他和王妻只是一般友人關係，2021年8、9月間王妻因為與王男起爭執，憤而離家，一時找不到住處，才會到他家中暫住幾天，找到新住處之後便馬上離開，兩人沒有做過任何踰矩行為。

高雄地院法官認為，雖然鄭男辯稱王妻只是到家中暫住幾天，但在王男與他透過電話通聯時，曾透露王妻找到新住處之後，仍會到家中過夜，1周頻率為5天。

法官接著指出，鄭男在明知王妻已婚、在外並非全然沒有落腳處的情況下，仍以「非偶然巧遇或僅此1次，而是長達月餘的頻率」，兩人獨處一室渡過多個夜晚，這個狀況與兩人相約投宿旅館過夜無異，縱使王男沒有任何證據可以證明他們有過親密行為，但依現今社會觀點來看，仍可認定兩人有超過一般社交行為的不正常往來。

至於拿包包、共吃冰等行為，法官認為，尚可評價在朋友互動的最大可接受範疇內，而騎車互載、摟腰等舉止，雖然難認恰當，但也沒有達到侵害配偶法益「情節重大」的程度，考量到雙方經濟收入、侵害程度等因素，最終判鄭男應賠償王男15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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